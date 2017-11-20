В Уфе открылся центр «Рассвет 3000» для детей-аутистов

В центре работают родители и специалисты, которые профессионально занимаются развитием детей с особенностями развития.

В Уфе начал работать центр поддержки и развития детей с аутизмом «Рассвет 3000», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В центре проводятся занятия по АВА-терапии, дополнительные занятия по школьной программе, индивидуальные и групповые занятия по адаптивной физкультуре, беби-фитнес и танцы. Сейчас центр посещают 15 детей с расстройствами аутического спектра.