В Уфе открылся центр «Рассвет 3000» для детей-аутистов

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В центре работают родители и специалисты, которые профессионально занимаются развитием детей с особенностями развития.
В Уфе начал работать центр поддержки и развития детей с аутизмом «Рассвет 3000», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
В центре проводятся занятия по АВА-терапии, дополнительные занятия по школьной программе, индивидуальные и групповые занятия по адаптивной физкультуре, беби-фитнес и танцы. Сейчас центр посещают 15 детей с расстройствами аутического спектра.
Центр находится на Менделеева, 134. Время работы центра: пн-пт с 10:00 до 20:00, сб с 10:00 до 20:00, вск – выходной.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей