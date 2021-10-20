В Уфе закрыли один из выездов с проспекта Салавата Юлаева

Как сообщили в мэрии Уфы, на участке временного выезда с проспекта на Заки Валиди будут проводиться дорожные работы, в связи с тем, что выезд планируется сделать постоянным.

Власти Уфы намерены переквалифицировать выезд с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди в направлении Бельского моста с временного на постоянный. В связи с этим, до 7 ноября данный участок дороги будет закрыт из-за проведения дорожных работ. Как сообщает администрация города, выезд был организован из-за реконструкции самой развязки, ремонт которой, к слову, планируют завершить до 31 августа 2022 года. Напомним, что в Уфе развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди закрыли еще 8 января этого года. Мотивировали данное решение власти города тем, что развязка исчерпала свою пропускную способность, поэтому на данном участке уфимцы часто попадали в пробки, однако с «уходом» развязки на реконструкцию проблема только обострилась. Так, развязка была открыта 10 августа, несмотря первоначальные сроки ноябрь-декабрь 2021 года. Однако, отмечается, что работы по организации съездов развязки будут вести до конца августа 2022 года.

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