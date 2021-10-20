В Уфе бабушка избила 10-летнюю девочку из-за попытки накормить бездомных кошек

В Уфе бабушка избила 10-летнюю девочку из-за попытки накормить бездомных кошек
В Уфе бабушка избила 10-летнюю девочку из-за попытки накормить бездомных кошек
Вчера, 10:23ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Юная зоозащитница хотела накормить бездомных кошек около дома по улице Ладыгина, однако местной жительнице это не понравилось, и она решила избить 10-летнюю школьницу. МВД Башкирии прокомментировал случившееся.

В социальных сетях появилось сообщение от жительницы Уфы, которая рассказала, что на её племянницу напала пожилая женщина. Произошло этого все, со слов тети пострадавшей, из-за попытки накормить бездомных кошек во дворе около дома № 13/1 по улице Ладыгина.

Так, в момент, когда девочка хотела оставить корм для животных в специально сделанных для этого домиках, «неадекватная жительница» напала на школьницу, а именно «схватила за волосы и начала бить и стучать головой об дом». Известно, что остановил нападавшую случайный прохожий.

— Девочка получила телесные повреждения, вот такое осеннее обострение у людей. Девочка тратила карманные деньги на корм животным так как очень любит животных, — сообщает тетя пострадавшей.

В пресс-службе МВД Башкирии тем временем сообщили, что в дежурную часть поступало сообщение от женщины, чей дочери нанесли телесные повреждения. Так, по данному факту, со слов ведомства, проводится проверка.

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