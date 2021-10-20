Проект студкампуса В Уфе стоимостью 18 млрд рублей подготовит шведская компания

Межвузовский кампус на 5 тысяч мест должен появиться в центре Уфы на склоне реки Белой до конца 2025 года.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил известие о том, что проект межвузовского кампуса, который расположится на склоне реки Белой, между набережной и домом Республики, подготовит компания из Швеции у которой имеется нужный опыт по строительству именно студенческих мирового уровня Принято это решение было уже после проведения конкурсных процедур, однако по словам Сидякина, к вышеозвученному решению пришли не сразу. Также Сидякин заявил, что подобное решение предполагает и современные материалы, и ехнологии и оборудование «которое отвечает требованиям 2030 года, а не ХХ века» В начале сентября Mkset сообщал, что планированием и межеванием территории под межвузовский кампус займется муниципальное предприятие «Архитектруно-планировочное бюро». Исходя из решения Главархитектуры Уфы, в тендере победило муниципальное предприятие, которое от первоначальной цены в 7,4 миллиона рублей уступило меньше 3%, второй претендент «ДжиДинамика» из Санкт-Петербурга предлагал «скинуть» 33% и сделать все за 5,7 миллионов рублей, но на решение повлиял опыт исполнения подобных проектов у победителя.

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