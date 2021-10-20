Проект студкампуса В Уфе стоимостью 18 млрд рублей подготовит шведская компания

Проект студкампуса В Уфе стоимостью 18 млрд рублей подготовит шведская компания
Проект студкампуса В Уфе стоимостью 18 млрд рублей подготовит шведская компания
Вчера, 20:53ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Межвузовский кампус на 5 тысяч мест должен появиться в центре Уфы на склоне реки Белой до конца 2025 года.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил известие о том, что проект межвузовского кампуса, который расположится на склоне реки Белой, между набережной и домом Республики, подготовит компания из Швеции у которой имеется нужный опыт по строительству именно студенческих мирового уровня

Принято это решение было уже после проведения конкурсных процедур, однако по словам Сидякина, к вышеозвученному решению пришли не сразу. Также Сидякин заявил, что подобное решение предполагает и современные материалы, и ехнологии и оборудование «которое отвечает требованиям 2030 года, а не ХХ века»

В начале сентября Mkset сообщал, что планированием и межеванием территории под межвузовский кампус займется муниципальное предприятие «Архитектруно-планировочное бюро». Исходя из решения Главархитектуры Уфы, в тендере победило муниципальное предприятие, которое от первоначальной цены в 7,4 миллиона рублей уступило меньше 3%, второй претендент «ДжиДинамика» из Санкт-Петербурга предлагал «скинуть» 33% и сделать все за 5,7 миллионов рублей, но на решение повлиял опыт исполнения подобных проектов у победителя.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы