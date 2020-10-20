Застройщик высотки возле парка Гафури ответил на критику Хабирова

Напомним, на вчерашнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров раскритиковал точечную застройку многоквартирных домов вокруг парка Гафури. Он поручил первому заместителю администрации главы Ринату Баширову создать комиссию и решить данный вопрос.
Proufu сообщает, что компания благоприятно восприняла заявление главы Башкирии. По словам заместителя гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Ивана Зорина, в которую входит ООО «Четыре Сезона-ЖСИ», это поможет решить проблему с безосновательным обвинением в незаконной стройке. Он отметил, что работа ведётся прозрачно.
Надеюсь данная ситуация будет рассматриваться в правовом поле с применением законодательства Российской Федерации, цитирует издание Зорина.
Напомним, ранее Хабиров объявил о создании Градостроительного совета, который будет рассматривать вопросы жилищного строительства.