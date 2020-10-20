Застройщик высотки возле парка Гафури ответил на критику Хабирова

Застройщик высотки возле парка Гафури ответил на критику Хабирова

Вчера, 17:26ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Компания «Четыре Сезона-ЖСИ», которая планирует построить высотку рядом с парком Гафури в Уфе прокомментировала критику главы Башкирии Радия Хабирова.

Напомним, на вчерашнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров раскритиковал точечную застройку многоквартирных домов вокруг парка Гафури. Он поручил первому заместителю администрации главы Ринату Баширову создать комиссию и решить данный вопрос.

Proufu сообщает, что компания благоприятно восприняла заявление главы Башкирии. По словам заместителя гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Ивана Зорина, в которую входит ООО «Четыре Сезона-ЖСИ», это поможет решить проблему с безосновательным обвинением в незаконной стройке. Он отметил, что работа ведётся прозрачно.

Надеюсь данная ситуация будет рассматриваться в правовом поле с применением законодательства Российской Федерации, цитирует издание Зорина.

Напомним, ранее Хабиров объявил о создании Градостроительного совета, который будет рассматривать вопросы жилищного строительства.

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