Застройщик высотки возле парка Гафури ответил на критику Хабирова

Proufu сообщает, что компания благоприятно восприняла заявление главы Башкирии. По словам заместителя гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Ивана Зорина, в которую входит ООО «Четыре Сезона-ЖСИ», это поможет решить проблему с безосновательным обвинением в незаконной стройке. Он отметил, что работа ведётся прозрачно.