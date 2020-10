В Уфе прошёл пикет против работы застройщика «ПСК-6» на улице Конституции

Жители домов № 5 и № 7 на улице Конституции вышли на одиночные пикеты к администрации Уфы. Протестующие не согласны с застройкой двора высотками. Видео опубликовал telegram-канал «BashMedia».

Жители домов пожаловались на отсутствие двора — одни дороги, детям негде играть, а также страшно ходить из-за нависающих над головой строительных кранов. Женщина вышла к администрации с плакатом: «Власти! Вы продали наш двор Конституции 5 ПСК-6. Нашим детям кран над головой и дорога!!!». Мы хотим, чтобы нам вернули нашу дворовую территорию. Мы не желаем, чтобы высотки закрывали нам все наше светлое будущее, рассказала одна из жительниц. Напомним, ранее жители дома на улице Шота Руставели отстаивали свой двор, где велась стройка многоэтажки. Возведением здания занималась компания «ПСК-6», владельцем которой является депутат уфимского горсовета Андрей Носков. Жители жаловались на опасную стройку, а также устраивали пикеты не только в Уфе, но и в Москве. В начале сентября противники стройки осадили холл правительства Башкирии. Позже на стройку выехал глава республики Радий Хабиров, который запретил дальнейшие работы и поручил ликвидировать объект. На вчерашнем оперативном совещании он сообщил, что данная ситуация стала толчком в создании Градостроительного совета, который и будет заниматься вопросами жилищного строительства.

