В Уфе прошёл пикет против работы застройщика «ПСК-6» на улице Конституции

Напомним, ранее жители дома на улице Шота Руставели отстаивали свой двор, где велась стройка многоэтажки. Возведением здания занималась компания «ПСК-6», владельцем которой является депутат уфимского горсовета Андрей Носков. Жители жаловались на опасную стройку, а также устраивали пикеты не только в Уфе, но и в Москве. В начале сентября противники стройки осадили холл правительства Башкирии. Позже на стройку выехал глава республики Радий Хабиров, который запретил дальнейшие работы и поручил ликвидировать объект. На вчерашнем оперативном совещании он сообщил, что данная ситуация стала толчком в создании Градостроительного совета, который и будет заниматься вопросами жилищного строительства.