В центре Уфы на три дня перекроют одну из улиц

Там будут реконструировать теплосеть.

Сегодня, 20 октября, вечером, начнется ограничение движения на улице Чернышевского в южной части Уфы. Об этом сообщили в администрации города.

По уточненной информации, улицу перекроют после 21.00 на участке между пересечениями с у лицами Ленина и Мустая Карима.

- Эта мера связана с реконструкцией теплосети, которая проводится на территории Ленинского района Уфы, - сообщили в столичной мэрии.

Водителям посоветовали миновать закрытый участок в объезд, по соседним улицам - Карла Маркса, Цюрупы и Коммунистической.