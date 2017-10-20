Мэрия Уфы, не имея денег на технику, увеличила тарифы на переработку снега

Решать проблему нехватки средств на снегоуборочную технику у муниципалитета придется жителям города. Администрация города увеличила тарифы для "Уфаводоканала" на прием и переработку снега.

Как следует из постановления администрации города, этой зимой тариф составит 173,58 рублей за 1 кубический метр. Это больше, чем в прошлом году почти на 6,7 руб.

Напомним, прошлой зимой в период аномальных снегопадов в городе остро встала проблема нехватки снегоуборочной техники. При необходимости в почти 1,3 тысячи машин в городе всего чуть более 410 единиц спецтехники. Муниципалитет просил правительство Башкирии выделить средства из республиканского бюджета, однако ничего так и не получил. В итоге было заявлено, что в случае сильных снегопадов город будет арендовать технику у предприятий города. Новую снегоуборочную технику городские власти не закупили.