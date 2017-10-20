20 октября Уфа отпразднует 98-летие Мустая Карима

День рождения башкирского поэта Уфа отпразднует концертом, откроют мемориальную доску на главном корпусе БашГУ и творческую мастерскую его имени.

Праздничные мероприятия в Уфе рассчитаны на два дня.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 19 октября празднование началось с торжественной церемонии возложения цветов на могилу писателя на мусульманском кладбище.

В этот же день состоялось открытие кабинета-музея драматургии и театрального искусства в башкирской гимназии № 158 по адресу ул. Загира Исмагилова, 1. Здесь же прошел городской литературно-творческий конкурс «Мустаевские чтения»;

Днем в гимназии № 16 (ул. Менделеева, 146/1) и гимназии № 3 (ул. Пушкина, 100) состоялись литературно-музыкальные гостиные.

Во второй половине дня члены Юнармии и совета старшеклассников возложили цветы на могилу Мустая Карима.

20 октября, в 14.00 в сквере имени Мустая Карима (ул. Кирова, 1) состоится концерт, посвященный его творчеству.

В 15 часов 30 минут на здании главного корпуса БашГУ будет открыта мемориальная доска с барельефом народного поэта Башкортостана, затем - творческая лаборатория имени Мустая Карима - центр изучения башкирского языка и литературы.