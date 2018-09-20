В Уфе предложили закрывать на ночь школьные дворы от хулиганов

Глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев вынес на общественное обсуждение вопрос о закрытии школьных территорий на ночное время, чтобы предотвратить туда доступ различным асоциальным личностям.

- Территории школ являются общедоступными и это правильно. Спортплощадки не должны пустовать и жители близлежащих домов должны иметь доступ для занятия спортом и прогулок. Но в вечернее время и ночью территории школ превращают в места скопления асоциальных личностей, к утру - в мусоросвалку. Как считаете будет ли правильным закрывать территории школ на ночь, например с 22,00-6,00 ч.? – обратился он с вопросом к жителям района через соцсети.

В качестве примера Урал Кильсенбаев привел ситуацию с территориями детских садов.

- Три года назад территории всех детских садов были закрыты и доступ получили только родители и сотрудники учреждений. Много было жалоб от граждан, которые привыкли "срезать" проходя через д/с, - вспомнил он.

Однако со школами ситуация иная. Обсуждение набирает обороты, и в основном население поддерживает предложение главы муниципалитета.