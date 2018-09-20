В Уфе на десять дней отменят одну остановку общественного транспорта в Черниковке
Вчера, 14:37ГородРустэм Башкирцев
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С 20 сентября по 30 сентября будет отменена остановка «Площадь им. Серго Орджоникидзе» из-за ремонта магистральной тепловой сети, которая проходит на улице Космонавтов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сотрудники управления транспорта и связи администрации Уфы заявили, что в течение десяти дней здесь будут проводиться работы по устранению технологического повреждения на магистральной тепловой сети. В администрации просят уфимцев заранее планировать маршрут своего движения.
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