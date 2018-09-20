Как в Уфе в парке Якутова реализуется проект #УфаТактильная

В парке обустроены детские игровые площадки с современным оборудованием и резиновым покрытием, установлены опоры освещения, а также опоры под камеры видеонаблюдения, уложен рулонный газон, установлены евроконтейнеры, скамейки различных форм, антивандальные светильники. Обновлена береговая линия городского водоема, высажены деревья, уложен газон, обустроены клумбы и цветники.

В данный момент в парке имени Якутова создается тактильный мини-парк для детей с нарушением здоровья. Около 80 квадратных метров площади оборудуют тактильными стенами, дорожками и сенсорными тумбами. Малыши смогут ногами и руками ощущать структуру всевозможного облицовочного материала, это поможет развитию моторики, координации и мышления.