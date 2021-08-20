Грузовым машинам временно запретили въезжать в Уфу из-за жары

Грузовым машинам временно запретили въезжать в Уфу из-за жары
Грузовым машинам временно запретили въезжать в Уфу из-за жары
Вчера, 13:00ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Проехать такой транспорт сможет только утром или поздно вечером, когда температура воздуха не такая высокая.

Из-за сильной жары, от которой уфимцы страдают уже несколько дней, грузовики не смогут въезжать в город днём. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет ввели до 31 августа. Грузовым машинам нельзя будет ездить с 12:00 до 20:00 часов в те дни, когда столбик термометра достигает отметки +32 градуса. Въезд для грузовиков будет запрещён по трассам Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ.

Подобные ограничения вводятся для того, чтобы машины не испортили асфальт, который сильно нагревается во время жары, и впоследствии продавливается из-за тяжелых машин.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жаркая погода сохранится, дождей не ожидается. Температура воздуха поднимется до +36 градусов или даже выше. Август выдался очень жаркий. За этот месяц в Уфе уже несколько раз был побит температурный рекорд.

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