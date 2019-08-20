В Уфе на три дня ограничат движение на Воровского
Вчера, 13:03ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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Из-за ремонта.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, ремонт Воровской улицы будет проходить от Айской до Мингажева. Движение будет перекрыто с 20.00 20 августа до 20.00 23 августа.
В администрации водителей просят заранее планировать свой маршрут.
Ранее мы также писали о том, что перекрыто движение будет на улице Перспективной в Шакше.
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