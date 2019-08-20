В Уфе чиновники начали ездить в автобусах и записывать нарушения

Сегодня, 20 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин дал поручение сотрудникам столичного транспортного управления чаще ездить в качестве проверяющих на городском транспорте и наблюдать за уровнем обслуживания.

Как отчитался представитель Уфагортранса, в течение прошло недели было совершено четыре таких поездки в качестве «тайного покупателя». Были выявлены такие нарушения, как невыдача чеков пассажирам и отсутствие речевых информаторов.