ЧП на водопроводе в Уфе: дома и офисы на 19 улицах остались без воды из-за утечки
Утечка на водопроводе произошла на перекрестке Бирского тракта и Соединительного шоссе.
Как сообщили в мэрии Уфы, чтобы ее полностью устранить, водопровод временно отключили. Из-за этого инцидента на 19 улицах жилые дома, различные учреждения остались без воды. Тем не менее, воду раздают на Ташкентской, 95, Березниковской 46а, Тимашевской 99/1.
Пока воды нет на улицах Анджинская, Балканская, Березниковская, Буздякская, Горловская, Сумская, Ташкентская, Тернопольская, Тимашевская, Таманская, Курильская, Казбекская, Прокопьевская, Нальчикская, Ковалевской, Кумертауская, Шахтинская, Сызранская и Бирский тракт.
Ранее Медиакорсеть писала о том, что 12,3% населения Башкирии испытывают проблемы с питьевой водой. Исправить ситуацию и обеспечить людей нормальным водоснабжением удастся не раньше 2024 года. По словам главы ведомства, водохозяйственный комплекс Башкирии включает свыше 2000 водозаборов и 15000 км водопроводов. Средний износ систем водоснабжения достигает 69 тысяч рублей.