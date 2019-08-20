ЧП на водопроводе в Уфе: дома и офисы на 19 улицах остались без воды из-за утечки

Как сообщили в мэрии Уфы, чтобы ее полностью устранить, водопровод временно отключили. Из-за этого инцидента на 19 улицах жилые дома, различные учреждения остались без воды. Тем не менее, воду раздают на Ташкентской, 95, Березниковской 46а, Тимашевской 99/1.

Пока воды нет на улицах Анджинская, Балканская, Березниковская, Буздякская, Горловская, Сумская, Ташкентская, Тернопольская, Тимашевская, Таманская, Курильская, Казбекская, Прокопьевская, Нальчикская, Ковалевской, Кумертауская, Шахтинская, Сызранская и Бирский тракт.