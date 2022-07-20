За торговым центром «Мега» в Уфе появится новый микрорайон

Второй район будет разделено только на два микрорайона, в которых будут размещены МКД средней этажности, школы на 1 720 учеников, четыре детских сада на 160-18 мест, общественный центр с многоуровневым паркингом, поликлиники, открытые автостоянки. Подчеркивается, что в седьмом микрорайоне будет размещена разворотная площадка для общественного транспорта, также в часть территории микрорайона входят индивидуальное жилое строительство и участки под личное подсобное хозяйство.