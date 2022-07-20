«Нищий» уфимский лимонарий реконструируют и увеличат в два раза за миллиард рублей

На уфимский лимонарий строят большие планы. Их «Республике Башкортостан» озвучил Азат Абдуллин, директор Лесотехнического техникума, именно учебному заведению и принадлежит, а точнее является его производственной площадкой. «Большие планы» не только фигуральное выражение, лимонарий хотят увеличить в два раза, с 1 гектара до двух по площади, а также увеличить высоту потолков с 4 до 15 метров, что станет «раздольем» для некоторых растений и кустарников.