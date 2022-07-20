«Нищий» уфимский лимонарий реконструируют и увеличат в два раза за миллиард рублей

«Нищий» уфимский лимонарий реконструируют и увеличат в два раза за миллиард рублей
«Нищий» уфимский лимонарий реконструируют и увеличат в два раза за миллиард рублей
Вчера, 15:51ГородИрина ДеревянчукФото: ant-ufa.com/travels/limonariy-ufyi/
Самый большой в России лимонарий хотят не только реконструировать, но и увеличить вдвое, сообщает газета «Республика Башкортостан”15 июля.

На уфимский лимонарий строят большие планы. Их «Республике Башкортостан» озвучил Азат Абдуллин, директор Лесотехнического техникума, именно учебному заведению и принадлежит, а точнее является его производственной площадкой. «Большие планы» не только фигуральное выражение, лимонарий хотят увеличить в два раза, с 1 гектара до двух по площади, а также увеличить высоту потолков с 4 до 15 метров, что станет «раздольем» для некоторых растений и кустарников.

На эти деньги лимонарий также планируют и реконструировать, именно об этом годами просят уфимцы, которые восторгаются «городскими джунглями», но ужасаются убранством объекта, не стесняясь называя его нищенским.

По словам Абдуллина техникум уже заказал проектно-сметную документацию реконструкции (корреспондент Mkset пытался найти соответствующую госзакупку, но поиски успехами не увенчались), которая должна быть готова до конца нынешнего года. В следующем году уже должны начаться работы, завершить которые нужно до 2025 года.

На реконструкцию и увеличение и без того самого большого лимонария в России республиканский бюджет готов выделить 1 миллиард рублей. Что вполне уместно учитывая объем работ именно по реконструкции и приведению в порядок «бытовых мелочей», ведь именно их состояние не на шутку удручает как уфимцев, так и иногородних гостей лимонария.

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