Гигантские павильоны построенные для WorldSkills в Уфе начали разбирать спустя год

Гигантские павильоны построенные для WorldSkills в Уфе начали разбирать спустя год
Гигантские павильоны построенные для WorldSkills в Уфе начали разбирать спустя год
Вчера, 19:26ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
После того как чемпионат рабочих прошел, власти хотели огромные павильоны передать районам, но до сегодняшнего дня они продолжали стоять недалеко от ТРК МЕГА.

Не так давно Mkset обратил внимание на состояние гигантский павильонов — наследия WorldSkills. Власти после большого праздника труда планировали сооружения передать районам, но буквально до сегодняшнего дня они стояли там, где были установлены год назад и, к сожалению, время их не щадило. Корреспондент Mkset к павильонам пробрался и узнал немало интересного.

Сегодня же, 20 июля, корреспондент Mkset застал демонтаж данных конструкций, и редакция полагает, что с большой долей вероятности павильоны начали разбирать именно после нашей публикации.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы