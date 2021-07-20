«Пусть Путин решает ваши проблемы»: как 500 семей садов УМПО в Уфе живут без света

СНТ № 27 и № 28 ОСТ ОАО УМПО — это садовые товарищества в черте города, относятся они к Калининскому району Уфы, но, судя по событиям, которые уже второй месяц происходят в товариществах, относятся лишь формально. По словам жильцов, в наши дни в СНТ, в которых проживают более 500 семей (среди них старики и дети-инвалиды), нет ни света, ни воды.
По рассказам садоводов, в состав ОСТ ОАО УМПО входит более 20 садов. Электроэнергию им поставляет объединенное правление садоводческих товариществ (ОПСТ) «Зауфимец». Прямого договора с ЭСКБ жильцы СНТ заключить не могут. Договор есть только между ОПСТ «Зауфимец» и ЭСКБ.
Обращение к Радию Хабирову в Башкирии традиционно становится последней попыткой решить проблему, которую не получается разрешить у муниципальных властей. Инициативные жители записали видеообращение к главе региона, потому что, по их словам, местные власти в дела СНТ вмешиваться не хотят, считая, что их это не касается. К слову, обращаются к Хабирову жильцы СНТ УМПО не впервые — судя по сайту электронных обращений к главе Башкирии, жильцы и садоводы периодически активно трубят о своей проблеме с 2019 года.
Руслан Валеев, тот самый мужчина с видеообращения к Хабирову, удивляется, как же так получается. Его дом находится в собственности, правоустанавливающие документы есть, все члены семьи прописаны в доме. Электричество в таком случае должно подаваться как коммунальная услуга, как и любым частным домам, уверен Валеев. Он заявляет, что таких семей, как его, в СНТ около 80. У многих при этом дом в СНТ является их единственным жильем. Валеев удивляется, как жители СНТ могли оказаться вне правового поля, когда люди приобретают здесь дома даже в ипотеку. Ведь прописанные собственники прикреплены к поликлиникам, детским садам, школам. Закон гласит, что собственники должны получать именно коммунальные услуги.
— С одной стороны, мы юридически находимся в правовом поле, но по жизнеобеспечению и электричеству — вне закона. Но ЭСКБ ничего делать не хочет, им это неудобно. Они в открытую говорят, что им проще работать с одним юрлицом, чем «с вами со всеми возиться». Руководству ЭСКБ это неинтересно, у них один разговор — «пусть „Зауфимец“ заплатит 4 миллиона, а потом мы вас включим», — сообщил Валеев.
Со слов проживающих в СНТ, генератор стоит 33 тысячи рублей. Если включать его на 2,5 часа утром и на 2,5 часа вечером, расходуется больше 10 литров топлива, по деньгам это 500 рублей в день. Умножаем на 30 дней — 15 тысяч рублей в месяц. Этот расход покрывает возможность помыть посуду, зарядить телефоны и ноутбуки, поддерживать холод в холодильнике. Включить кондиционер или дать детям посмотреть мультики? Об этом в СНТ № 27 и речи не идет. Что и говорить о том, что поливать огороды у садоводов нет никакой возможности.
— Среди всех, с кем я разговариваю в СНТ № 27, все платят. Платят на расчетные счета товарищества собственников недвижимости (ТСН), образовавшегося здесь. Основной долг ЭСКБ был 3 млн 190 тысяч рублей, согласно акту сверки. 700 тысяч «Зауфимец» требует за обслуживание. А у нашего сада даже нет договорных отношений с ЭСКБ, нет договора. И как в таком случае ЭСКБ может требовать с нас деньги? Пусть требуют с «Зауфимца», договор у них есть только с ним. Если действовать по закону, взаимоотношения между юридическими лицами должны регулироваться в Арбитражном суде. Нас как прописанных жителей это попросту не должно касаться. Никаких юридических инстанций они проходить не стали. Если у «Зауфимца» нет денег, его стоило бы признать банкротом, а они просто взяли и отключили точки присоединения. Мы, в свою очередь, относимся к ОАО ОСТ УМПО. Все вроде бы предельно просто, но концов все равно никто найти не может, — удивляется Валеев.
Изначально мы обращались в «Единую Россию», в уфимском отделении нам сказали, что все законно, мы сады, и делать можем, что хотим. Помогать нам стала депутат от КПРФ Лия Хафизова, именно она занималась отправкой запросов в прокуратуру, связалась с главой района. И когда дело зашевелилось, вновь появилась «Единая Россия». Они написали, что выезжали и разговаривали с кем-то, отчитались, что все сделали замечательно. Где они были? Куда выезжали? Не знаем, явно не в наш сад.
В социальных сетях есть и хронология отключения электроэнергии в СНТ № 27 и № 28 ОСТ ОАО УМПО Калининского района Уфы. Пост был опубликован 22 июня 2021 года.
— Пошла 4-я неделя, как отключили электроэнергию по приказу представителя ЭСКБ Волкова после длительных скитаний и обращений в разные государственные инстанции (администрация района, администрация города, прокуратура Калининского района и Правительство республики), где нам было отказано в помощи. Выяснился интересный факт, оказывается, вышеуказанные сады были отключены за долги посредника ОПСТ «Зауфимец». Вдумайтесь только в цифру — 18 миллионов рублей, как ЭСКБ в лице Волкова допустили такую дебиторскую задолженность? , — писал тогда Руслан Валеев.
Он выразил надежду, что этим вопросом заинтересуются собственники башкирской ЭСКБ — ПАО «ИНТЕР РАО».
— ЭСКБ поставила два условия, либо сады гасят 18-миллионный долг, либо сидят без света. — В голове не укладывается, как несколько тысяч садоводов остались без электричества за чужие долги, — сетует он.
В той же группе в социальной сети было опубликовано и продолжение этой истории. За полтора месяца, по словам Руслана Валеева, было сделано множество действий, но с нулевым результатом. Садоводы обратились к начальнику договорного отдела ЭСКБ Волкову с просьбой заключить индивидуальные договора. Однако выяснилось, что процедура фактически невыполнимая — надо собрать паспортные данные владельцев 500 подключенных садов, 500 кадастровых номеров и 500 разрешений на обработку персональных данных.
— Как говорят сотрудники ЭСКБ, «вы не сможете это собрать и мы вам откажем». Я спросил, почему не отключают всю линию «Зауфимца», сказали, что на ней более 40 садов, и им общественный резонанс не нужен. В нашем саду прописаны более 75 человек, и электричество этим людям должно подаваться как коммунальная услуга. Интересные ответы поступают от чиновников на всех уровнях — «кто вам там разрешал прописываться», бесстрашие наших чиновников поражает, говорят, «Путин разрешил — так он пусть и решает ваши проблемы». Калининская администрация вместе с прокуратурой района в глухой несознанке, — пишет Руслан Валеев 11 июля в той же группе.
Когда данный материал уже был готов к печати, Руслан Валеев и его супруга Венера сообщили новость, которую сложно назвать плохой, — в СНТ № 27 приехали и дали свет. Реакцию активистов публикуем без правок: свет — это хорошо, но у такой вспышки может быть очень очевидная тень.
Приехал председатель ОПСТ «Зауфимец», в течение 20 минут наш сад подключили. Выходит, что каким-то образом долг исчез. На вопрос, каковы основания для подключения, опять ответа нам не дали. Быстро включили свет, сели в машину и уехали. Сейчас же мы не знаем, когда нас опять отключат. Получается, что не было у них оснований для отключения, что просто-напросто над людьми поиздевались. Наша позиция осталась прежней, мы не верим им. Мы за индивидуальные договора, чтобы каждый отвечал сам за себя,Руслан и Венера Валиевы
Представитель ЭСКБ прокомментировала Mkset ситуацию по СНТ ОАО УМПО. По словам ресурсника, жителям предлагали реструктуризацию имеющегося долга, но они за ней не обратились.
— Политика «Башэлектросбыта» всегда была направлена на мирное решение конфликтных ситуаций путём переговоров, поэтому в связи с накопившейся задолженностью у ОПСТ «Зауфимец» 25 февраля текущего года с председателем было заключено соглашение об оплате задолженности по графику и оплате текущего потребления. К сожалению, условия соглашения потребитель не выполнил, и мы были вынуждены инициировать обращение в ООО «Башкирэнерго» о введении ограниченного режима энергопотребления. На 20 мая 2021 года в ОПСТ «Зауфимец» задолженность составляла 18 065 163,78 рублей, сейчас долг составляет 17 млн 370 тысяч рублей. Для снятия штрафных санкций потребителю необходимо погасить всю имеющуюся задолженность перед гарантирующим поставщиком, — сообщила пресс-секретарь ЭСКБ Лариса Кузнецова.
Мы использовали все меры по урегулированию данной ситуации, в том числе обращения в прокуратуру, органы муниципальной власти. Дополнительно сообщаем, что в период с апреля по май 2021 года из состава ОПСТ «Зауфимец» на прямые договора с ООО «ЭСКБ» вышли 39 садоводческих товарищества. Обязательства по оплате за потребленную электроэнергию в апреле 2021 года данными потребителями исполнены в полном объёме.ЭСКБ
В официальной группе коллективных садов УМПО в соцсетях сообщается, что ОСТ ОАО УМПО не имеет никакого отношения к долгам за свет в упомянутых СНТ, так как, по информации коллективных садов, СНТ № 27 и № 28 являются самостоятельными юридическими лицами, и на территории ОСТ ОАО УМПО упомянутые СНТ организованы якобы незаконно.
— Ни к возникновению задолженностей, ни к организации ее погашения руководителями самостоятельно хозяйствующих субъектов (самостоятельных юридических лиц) ТСН «СНТ № 27 УМПО» (руководитель Филиппов А.Е.) и ТСН СНТ № 28 «Васильки» (руководитель Зайдинов Ш. А.). Ни у одного коллективного сада, входящего в состав ОСТ ОАО УМПО (из расположенных в районе Зауфимья), договора на электроснабжение которых заключены с ОСТ ОАО УМПО, на сегодня долгов по электроэнергии нет, — говорится в официальном сообщении коллективных садов.
К слову, проблемой СНТ заинтересовались депутаты Госсобрания Башкирии.
— У ООО «ЭКСБ» заключен договор с объединенным правлением садоводческих товариществ «Зауфимец», объединяющим 42 СНТ, в каждом из которых сотни участков. Установлен один коммерческий счетчик. По нему и производятся общие начисления. Распределение этих начислений по садовым товариществам и дальше уже внутри них по собственникам конкретных участков — внутреннее дело ОПСТ «Зауфимец», прокомментировал заместитель председателя Госсобрания Башкортостана Рустам Ишмухаметов.
Известно, что в дальнейшем садоводы должны будут составить график погашения долга до 1 октября, когда завершается садовый сезон, а также выработать систему контроля за расходованием света внутри СНТ для взыскания долгов со злостных неплательщиков, чтобы у СНТ не накапливался новый долг.
Напомним, ранее Mkset рассказывал о самом большом СНТ в Башкирии «Шомырт», где 7000 садовых участков могут остаться без света на долгое время из-за долгов в 4,3 млн рублей.