«Пусть Путин решает ваши проблемы»: как 500 семей садов УМПО в Уфе живут без света

— Среди всех, с кем я разговариваю в СНТ № 27, все платят. Платят на расчетные счета товарищества собственников недвижимости (ТСН), образовавшегося здесь. Основной долг ЭСКБ был 3 млн 190 тысяч рублей, согласно акту сверки. 700 тысяч «Зауфимец» требует за обслуживание. А у нашего сада даже нет договорных отношений с ЭСКБ, нет договора. И как в таком случае ЭСКБ может требовать с нас деньги? Пусть требуют с «Зауфимца», договор у них есть только с ним. Если действовать по закону, взаимоотношения между юридическими лицами должны регулироваться в Арбитражном суде. Нас как прописанных жителей это попросту не должно касаться. Никаких юридических инстанций они проходить не стали. Если у «Зауфимца» нет денег, его стоило бы признать банкротом, а они просто взяли и отключили точки присоединения. Мы, в свою очередь, относимся к ОАО ОСТ УМПО. Все вроде бы предельно просто, но концов все равно никто найти не может, — удивляется Валеев.