В Башкирии клещи покусали более восьми тысяч человек

На 19 июля 2018 года, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились уже 8045 человек, что ниже аналогичного периода прошлого года на 13% (2017 – 9199), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

4245 гектаров были обработаны против клещей. В прошлом году эту площадь составили 4054 гектара.