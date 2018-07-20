В Башкирии клещи покусали более восьми тысяч человек

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При этом акарицидные обработки проведены на площади 4245 гектаров.
На 19 июля 2018 года, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились уже 8045 человек, что ниже аналогичного периода прошлого года на 13% (2017 – 9199), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.
4245 гектаров были обработаны против клещей. В прошлом году эту площадь составили 4054 гектара.
Напомним, что в республике открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).
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