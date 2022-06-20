В центре Уфы частично ограничат движение по улице Тукаева

Сообщается, что для проезда транспорта в период с 17 по 27 июня будет недоступно 2/3 проезжей части чётной стороны улицы Тукаева, где также располагаются два административных здания № 1 и 2 по улице Матросова. Причиной же для введения запрета стали ремонтные работы на тепловой камере.