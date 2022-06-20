В центре Уфы частично ограничат движение по улице Тукаева

Ограничение движения на участке улицы Тукаева в башкирской столице продлится в течение десяти дней. Об этом сообщает МУП УИС.
Сообщается, что для проезда транспорта в период с 17 по 27 июня будет недоступно 2/3 проезжей части чётной стороны улицы Тукаева, где также располагаются два административных здания № 1 и 2 по улице Матросова. Причиной же для введения запрета стали ремонтные работы на тепловой камере.
Также ранее стало известно об ограничении транспортного движения до середины лета на двух уфимских улицах. Примечательно, что полный запрет на передвижение будет действовать лишь на одной из улиц.