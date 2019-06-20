В течение дня, 20 июня, журналисты редакции вместе с коллегами из других изданий и волонтерами рассказывают о внешнем облике города, экологической ситуации, ходе мусорной реформы, ее плюсах и минусах.

Каждый читатель может присоединиться к проекту, высказавшись в группе Вконтакте Медиакорсети, предложив свое мнение (текст и фото). Сегодня с нами над темой работают коллеги из «АиФ Башкортостан», телекомпаний «Вся Уфа» и ЮТВ, радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», активисты общественных организаций «Чистая Уфа», «ВелоУфа», партии «Зеленые» и просто неравнодушные горожане.

Здесь мы ведем прямую трансляцию нашего марафона новостей.

Последняя новость:

22.00 Редакция подводит итоги нашего третьего марафона «Уфалогия», посвященного мусорной реформе. Мы убедились, что мусорная реформа по-прежнему вызывает недовольство тарифами, отсутствием обещанных реформаторских действий. Многие до сих пор не получают счета, а значит, и не заключали договоры на вывоз ТБО, не понимают, как сортировать бытовой мусор, негодуют, что сортированный вновь возвращается в единый котел на полигоне. Сама реформа, по сути, не работает, ответственность за ее реализацию брать особо никто не хочет. Однако все в наших с вами руках, друзья, поскольку именно нам принадлежит наше с вами будущее. Слово редакции - здесь. Благодарим всех, кто участвовал с нами в проекте!

Хронология:

08.08 — Журналист Марат Гареев на примере своего двора рассуждает о смысле мусорной реформы: тарифах, методах и участниках этого важного процесса.

08.26 — Заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Ильнур Идиятуллин ответил на вопросы Медиакорсети накануне нашего марафона «Уфалогия: Чистый город», но публикуем материал именно сегодня, потому что сегодня наша главная тема — забота о родном городе.

08.45 — Журналист Роман Осокин вник в профессию уфимского дворника и узнал, с каким трудностями сталкиваются эти важные для города люди каждый день.

09.00 — Как выглядит типичный черниковский двор, в котором пока нет ни раздельного сбора мусора, ни новых цветных контейнеров, — пишет наш корреспондент Надежда Абдрашитова.

09.03 — Наш юный корреспондент Любовь Майорова поделилась своими впечатлениями от пребывания на улице Батырской: «Во дворе и на улице полный порядок, но в подъезде проходит «уфимский форум тараканов».

09.34 — Корреспондент Медиакорсети в рамках проекта «Уфалогия: Чистый город» вместе с фотографом прогулялась по лесу, который в народе называют «Кошкиным» и убедилась в том, что лес находится в катастрофическом состоянии и буквально утопает в мусоре и людском безразличии.

09.42 — Как в Уфе работает стартовая площадка селективного сбора твердых коммунальным отходов, выяснила журналист Светлана Закиева.

09.55 — Журналист Татьяна Майорова на конкретных примерах показала, почему пригород Уфы под названием Цыганская поляна можно с полным правом назвать кривым зеркалом мусорной реформы.

10.00 — Председатель Совета директоров «Башинформ» в эфире программы «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы в Уфе» прокомментировал предварительные итоги мусорной реформы за полгода. В деревнях все плохо, в Зеленой роще в Уфе не очень, зато хорошо в центре столицы. одним словом, надо потерпеть и подождать, реформа долгосрочная.

10.01 — О нашем проекте сегодня рассказали в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Гости программы — Гульназ Гафиева и Тимур Ситдиков — организаторы проекта «Мусор, гудбай!».

10.03 — Как предотвратить арбузные пруды у помоек в Уфе и что это вообще такое, узнал наш журналист Андрей Королев.

10.10 — Волонтер проекта Венера Хисамова рассказывает о том, как использованные шины превращают в дворовой арт-объект и почему это вредно (и не очень-то и красиво).

10.15 — «Без контейнеров во дворе в реформу не поверим!»: жители Черниковки в Уфе рассказали нашему волонтеру все, что они думают о мусорной реформе и капитальном ремонте.

10.21 — Корреспонденты Медиакорсети побывали на улице Посадской и посмотрели, что сейчас творится на берегах реки Сутолоки, которые намерена благоустроить ГК «Жилстройинвест».

10.32 — Как механик ЖЭУ придумал антипылевое оборудование для трактора. Выглядит впечатляюще.

10.33 — Как обстоят дела с мусором в микрорайоне «Сосны» в Уфе? Оказывается, здесь для ввода раздельного мусора только предстоит организовать собрание.

10.45 — А знаете ли вы, где в Уфе можно сделать (и купить) украшения и другие товары из переработанного материала? Наш корреспондент Надежда Абдрашитова отправилась в Общественный семейный центр «Улье» в Черниковке и узнала о том, что такое «Школа Экологики» и почему это важно для каждого из нас.

10.47 - Простые и нехитрые рекомендации для тех, кто хочет сделать нашу планету чище. Где и кто в Уфе занимается переработкой — адреса и контакты.

10.49 — Наша коллега Екатерина Загуменнова рассказала, почему со двора одного из домов в Сипайлово дети спасаются бегством с убогой детской площадки.

10.55 — Во дворе на проспекте Октября появилась «Детская аллея».

11.20 — Узнали, как обаятельная и целеустремленная пара из Уфы зарабатывает на отходах и учит переработке в рамках своего проекта «Мусор, гудбай». Только представьте себе: лишь за последний месяц Тимур и Гульназ вдвоем отправили на переработку около 4-х тонн мусора со всего города!

11.35 — Редакция «АиФ Уфа». Узнали, что наши коллеги из редакции пятый месяц собирает крышки от пластиковых бутылок, чтобы помочь онкобольным. Первые результаты акции уже есть: недавно журналисты отвезли в пункт сбора более 10 килограммов крышек. После этого начался сбор новой партии. О том, почему это важно и как именно это приносит пользу, рассказала журналистка Наталья Кузнецова.

11.45 — Наш корреспондент встретился с лидером движения «Чистая Уфа» Еленой Воробьевой, узнал об экодвижении.

11.50 — Журналист Роман Осокин наглядно показал и рассказал, откуда в городе берется пыль и грязь.

12.05 Редакция «АиФ Уфа» выяснила, что в миллионной Уфе официально работают только 17 общественных туалетов! Где они находятся, можно узнать здесь.

12.30 — Мы выяснили, что в уфимском парке лесоводов проводят санитарную рубку леса. Наш корреспондент рассказал (и показал), как выглядит сегодня площадка для городского пикника и так ли эффективны парковые контейнеры.

13.00 — Журналист Ольга Корзик побывала в частном секторе у стадиона «Гастелло» и выяснила, что там дворников нет, а жители сами отвечают за чистоту на улице.

13.15 — Начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации Уфы Ольга Филева ответила на вопросы Медиакорсети об экологической ситуации в городе. Она рассказала нам о том, какие районы Уфы наиболее благополучны с точки зрения экологии и других наиболее острых проблемах.

13.20 Медиакорсеть попросила ведущего агента Оператора недвижимости «Перспектива24» Ильмира Калимуллина рассказать, как экологическая ситуация и порядок в разных районах Уфы влияют на выбор покупателей недвижимости.

13:25 — Жители домов в районе Школы МВД стали волонтерами проекта Медиакорсети «Уфалогия». Их внимание в настоящее время направлено на мусорные контейнеры, которые вкривь-вкось стоят на газонах. Почему? Потому что так удобнее работать машинам спецавтохозяйства…

13.45 Журналистка издания «Комсомольская правда в Уфе» Эльвина Апарина последние три месяца стала интересоваться судьбой мусора, который мы ежедневно кидаем в железные урны, установленные во дворах. Нам она рассказала о простых эко-привычках и о том, как и почему она сортирует мусор. Оказалось, это не так уж и трудно!

13.50 - Член Общественной палаты республики Расих Хамитов подробно рассказал нам, почему он против мусорных полигонов.

14.08 - Участница проекта Медиакорсети «Уфалогия» рассказала о своем дворе и соседях.

14.15 — Как в Уфе федеральный лес оставили без присмотра — фотограф Медиакорсети нашел свалку в лесном массиве за улицей Менделеева.

14:45 — Несмотря на относительно чистый и убраный парк Якутова в Уфе, наш корреспондент стал свидетелем того, как горожане бросают мусор прямо на газоны.

14.35 - МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» вчера отметило 100-летний юбилей. После начала мусорной реформы, этот региональный оператор осуществляет вывоз мусора в Уфе и еще в четырнадцати районах Башкирии. Медиакорсеть в рамках проекта «Уфалогия» пообщалась с первым заместителем предприятия Ринатом Биккининым.

14.57 - Телеканал «Вся Уфа» присоединилась к расследованию журналистов по работе мусорной реформы. Журналисты готовят материал о том, почему из отдаленных территорий редко вывозят мусор.

15.00 - Заместитель министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов дал обширное интервью Медиакорсети, в нем он в том числе оценил ход мусорной реформы в Башкирии. По его словам, только за последние полгода мусора на полигоны вывезли в 2,5 раза больше, чем обычно.

15.10 — Медиакорсеть узнала, что территорию «Химпрома», «бомбы замедленного действия», как называл ее еще бывший мэр Уфы Ирек Ялалов, обследует в июле компания из Санкт-Петербурга. Она займется тщательным исследованием шламонакопителей.

15.30 - Житель микрорайона Кооперативная поляна в Уфе сообщил нам о звонках в пустоту. «Вместо еженедельного вывоза, мусор забирают раз в месяц, — сообщает Денис. — Возле каждого дома лежит мусор, звонить бесполезно, звоним постоянно, но как в пустоту. Ветер и собаки — причина разлетевшегося по улице мусора. А в обязанности работников спецавтохозяйства собирать его обратно в контейнер не входит».

15.32 — Пообщались с ведущим агентом Оператора недвижимости «Перспектива24» Ильмиром Калимуллиным о том, почему покупатели жилья все чаще стали выбирать пригород Уфы.

15.40 — Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о тарифах на мусор и мусорной реформе. К главе государства обратился житель Омска Роман. За март до мусорной реформы он платил по квитанции за вывоз отходов 27 рублей. После старта реформы ситуация не изменилась, мусор вывозят как прежде, а тарифы выросли в десять раз. Знаем, что такая ситуация характерна и для нашей республики.

15.48 — Волонтер нашего проекта, корреспондент Ольга Корзик пообщалась с уфимским гостем — предпринимателем из Петрозаводска. По его словам, башкирскую столицу по качестве уборки мусора можно ставить в пример!

16.00 Оказывается, от мусорной реформы пострадали и врачи. К примеру, выбросить медицинский халат стало дороже в 10 раз! Тарифы, с которыми столкнулись в результате внедрения «мусорной реформы», по-прежнему вызывают недовольство граждан в Башкирии. И если со стоимостью вывоза мусора и заключением договоров с частными лицами более-менее все ясно, то чрезмерное увеличение этого тарифа вызывает недоумение у предпринимателей.

16.10 Уфимцы хотят сохранить погибающее озеро в парке Гастелло, но не знают, как. Волонтер Ольга Корзик рассказывает, как за последние 10 лет парк с озером пришел в запустение.

16.30 Белая — значит «чистая», но мало кто это понимает, — так говорит нам психотерапевт Тамара Чебаева. Гуляя с внуком по уфимской набережной, она вынуждена сама собирать мусор, поскольку за нее это никто не делает.

16.50 — И к вопросу о менталитете и эковоспитании. Как люди привыкают к хаосу в своем доме в Уфе. Наш небольшой репортаж с улицы Горбатова.

16.55 — Думаете, в Черниковке живут люди, которым нет дела до проблем окружающей среды? Наш волонтер Ольга Корзик все-таки нашла уютный дворик на ул. Петрозаводской, где люди живут в основном в аварийном жилье.

17.10 — Известный блогер Владимир Кабзон, а по совместительству еще и кандидат на пост главы региона тоже принял участие в проекте Медиакорсети «Уфалогия: Чистый город» и рассказал об интересном проекте без названия. Он заявляет, что мусор в республике можно и нужно продавать.

17.25 — Наш корреспондент Минзаля Аскарова вместе с фотографом Артуром Салимовым вернулись из мусоросортировочного комплекса на Малой гражданской в Уфе и подробно рассказали и показали, как именно сортируют весь столичный мусор. Получилось познавательно. Тот случай, когда кадры говорят о многом.

17.30 — Узнали, как изменился «Скверный скверик» в Уфе, который год назад попал в объектив наших коллег, поскольку был до предела замусорен и заселен асоциальными личностями.

17.41 — Корреспонденты Медиакорсети проверили, как обеспечиваются чистота и порядок в маршрутных автобусах «ПАЗ Vector Next».

17.45 Еще один кандидат на пост Главы Башкирии Сания Тимасова приняла участие в нашем проекте. Кандидат от партии «Зеленые» не смогла промолчать, когда речь идет о мусорной реформе. Спойлер: ей нравится шведский опыт.

18.07 — Юрист Эльза Маулимшина и другие активные общественники уже продолжительное время стараются обратить внимание властей на недопустимое отношение к усадьбам Судаковых и Бухартовских, расположенным на улице Аксакова. Памятник архитектуры в Уфе превратился в свалку.

18.25 — Катастрофическая ситуация с мусором сегодня наблюдается на набережной реки Уфы в Сипайлово. Убедиться можете сами. Уверены, что здесь поможет только вмешательство властей.

18.35 — Провели один день с уфимскими ребятами из проекта «Мусор, гудбай». До чего инициативные и неравнодушные Тимур и Гульназ!

18.46 — Посмотрели, как выглядит в Уфе будущий «Парк искусств», то есть парк Калинина. Груды мусора, стоянки для бомжей и куча использованных бутылок из-под алкоголя… Все же прекрасный, хоть и грязный лес.

19.13 — По дороге домой вечером многие уфимцы обращают внимание на активную торговлю, развернувшуюся в подземных переходах и рядом с ними. Такая неприятная ситуация сложилась с подземными переходами в районе Центрального рынка, Аграрного университета, универмага «Уфа», остановки «Спортивной», на бульваре Славы. Узнали, что в подземных переходах Уфы мусорят не бабушки с носочками, а приезжие «торгаши».

19.15 - А как у них? Член Общественной палаты республики Расих Хамитов привел в пример зарубежный опыт борьбы с мусором.

19.40 — Заместитель министра природопользования и экологии Нияз Фазылов республики в нашем «Интервью без вопросов» высказался откровенно о многом. Например, что регион не был изначально готов к мусорной реформе, о том, что в одной только миллионной Уфе чрезвычайно мало пунктов переработки, не говоря уже и о других городах Башкирии, как изношена техника, на которой вывозится и перерабатывается мусор и т. д. Многое встает на свои места после прочтения.

19.50 — Наш корреспондент Минзаля Аскарова пообщалась с организатором ежемесячной экологической кампании «Субботка-переработка в Башкортостане» Лианой Медведевой. Каждую последнюю субботу месяца волонтеры кампании принимают у всех желающих жителей республики бытовые отходы, которые можно переработать: макулатура, Пэт-пластик, стекло, алюминий, тары из-под бытовой и пищевой химии, канистры, полиэтиленовые пакеты. Лиана рассказала нам, что жители Уфы, несмотря на стереотипы, на самом деле неравнодушны к городу.

19.51 — Не так давно в СМИ республики писали о том, как на Мусульманском кладбище во время уборки мусора нашли захоронения известных людей. Юрист, общественница Эльза Маулимшина рассказала нам, как проходила серия субботников на мусульманском кладбище в районе телецентра в Уфе.

20.00 — Уфимка Раушания Шангареева рассказывает о том, как убирают мусор в ее дворе в Инорсе. «Даже немного стыдно, что в нашем дворе все чисто и благополучно», — шутит она. Впрочем, не все так уж и благополучно.

20.10 — «Чтобы вывести мусор из города, нужно сначала вывести мусор из мозгов людей!» — считает уфимка Урания Шаммасова. Возвращаясь к теме эковоспитания.

20.50 — Уфимский фотограф Владимир Ковальчук нашел свалку между мусоросортировкой и горнолыжной станцией. Свалка находится по адресу: ул. Большая гражданская, 1 к7. Там находится мусоропогрузочная станция, и там же сортируют мусор. Снимки впечатляют.