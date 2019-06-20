Организатор «Субботки-переработки» в Уфе: «Мы неравнодушны городу, где живем»

В рамках проекта «Уфалогия» корреспондент «Медиакорсети» пообщался с организатором ежемесячной экологической кампании «Субботка-переработка в Башкортостане» Лианой Медведевой. Каждую последнюю субботу месяца волонтеры кампании принимают у всех желающих жителей республики бытовые отходы, которые можно переработать: макулатура, Пэт-пластик, стекло, алюминий, тары из-под бытовой и пищевой химии, канистры, полиэтиленовые пакеты. Мусор можно сдать по адресу Комсомольская, 23.

— Как появилась и кому принадлежит идея Субботок-переработок? С какого года они проводятся?

— Идея не моя и даже не уфимская. Мероприятия в разных городах России под названием Субботка-переработка начали проводить в компании Зеленое Движение России ЭКА больше 10 лет назад. Идея состояла в том, что реально разделение отходов начинается у каждого на своей кухне и если разделить «мусор» и сложить в разные корзины, то это уже не мусор, а отходы, которые можно сдать и не засорять свой город, свою страну и свою планету мусорными полигонами.

— Какие виды мусора вы принимаете и куда все это отправляете?

— Мы принимаем в чистом и сухом виде (т.е. надо вымыть и высушить) практически все, по крайней мере то, что можно сдать в Уфе оптовикам и переработчикам. Это стекло разных цветов, макулатуру, картон, картонные яичные контейнеры, аллюминиевые и жестяные банки, стрейч-пленка, CD-диски, пластиковые бутылки из-под воды и напитков с маркировкой на донышке 1 или РЕТ, молочные прозрачные бутылки РЕТ и бутылки из-под масла РЕТ, также пластиковые канистры и флаконы из-под бытовой химии и косметики HDPE и LDPE — это маркировка 2 и 4, пластиковую одноразовую посуду и упаковку из-под различных продуктов с маркировками РР и PS — это 5 и 6. Мы сотрудничаем с крупными и мелкими оптовыми организациями, осуществляющими сбор, прессование и вывоз отходов переработчикам. Например, «Чистый город».

— Какие благотворительные акции проходят в рамках «субботок»?

— Параллельно с приемом РСО (один раз в месяц с 11-13ч!) мы периодически принимаем и отдаем в благотворительность ставшие ненужными людям вещи в хорошем состоянии — одежду, обувь, постельное белье, игрушки и др. Проводим фестивали и мероприятия по экологичному обращению с вещами.

Фото: vk.com/pererabotka_ufa

— Ваша личная заинтересованность этой темой когда возникла? С чего вы начали?

— Я работаю в рекламном агентстве и не понаслышке знаю, сколько отходов остается после крупных мероприятий. Это и бумага — листовки, афиши, упаковочная стрейч-пленка, пластиковая посуда, бутылки из-под воды и прочее. Это просто огромные кучи мусора, и я искала выход, чтобы не выкидывать это, а сдавать. Мы же в свое время были пионерами и сдавали макулатуру и металлолом, не может быть, чтобы сейчас никто этим не занимался, думала я. И нашла ребят, которые уже проводили акцию Субботка-переработка. Я присоединилась к проекту с 2012 года и со временем стала организатором ежемесячных сборов РСО и учила людей разделять отходы.

— Сколько человек объединяет эта акция? В одну субботу в среднем сколько человек приходит?

— По субботам мы принимаем всего 2 часа, т. к. это акция и она призвана прежде всего для того, чтобы показывать и учить людей самостоятельно сортировать дома и сдавать в близлежащие пункты. Но т. к. таких пунктов пока очень мало, многие привозят собранные отходы на нашу акцию. Приходит от 200 до 500 человек, есть давние наши друзья и каждый раз приходят новички, их всех объединяет одно — они неравнодушны к тому городу в котором живут и хотят улучшить качество жизни здесь и сейчас, не ждут, когда им создадут условия, а сами меняют свою жизнь. Это очень радует!

— Интересно ваше мнение: станет ли когда-нибудь выгодной переработка мусора?

— Переработка отходов всегда была и будет выгодной, это фактически деньги, которые надо поднять с земли. Переработкой отходов занимаются все развитые страны.

— Какими проблемами сталкиваетесь при организации мероприятий? Какая помощь вам нужна (волонтеры, деньги, какие-то конкретные вещи)?

Фото: vk.com/pererabotka_ufa

— Помощь волонтеров конечно всегда нужна! Нужно объяснять новичкам, помочь им, ответить на вопросы, где-то досортировать отходы, которые принесли. Нужны всегда коробки и большие прочные мешки для упаковки отходов и дальнейшей транспортировки.

А вообще, нашей республике нужен свой цех по переработке отходов, тогда и пунктов приема отходов в городе станет больше и люди смогут сдавать отходы недалеко от дома, и мы обеспечим цех постоянным сырьем.

— Некоторые люди выступают против полигонов. Что вы думаете, они должны быть? Если нет, то какую замену можно придумать, ведь не весь мусор может перерабатываться?

— Полигоны пока нужны, но они должны быть правильно организованы. Нельзя просто в землю закапывать все без разбора. Иначе этими гниющими отходами мы будем дышать, пить эту воду, сажать в эту отравленную землю уже в недалеком будущем.

Пока не весь мусор перерабатывается, это факт. То, что не перерабатывается, можно отсортировать, запрессовать по маркировкам и закопать в цементных ямах. Как только наладится переработка каких-то из этих отходов, такое захоронение можно вскрыть и забрать прессованные отходы на переработку. На начальном этапе, то есть сейчас это большие вложения, поэтому я очень надеюсь на так называемую «мусорную реформу», что чиновники смогут правильно распорядиться полученными от россиян средствами на организацию сортировки, переработки и правильно организованного временного захоронения неперерабатываемых отходов.

— Как вы считаете, эффективна ли интерактивная карта свалок, созданная администрацией города?

Фото: vk.com/pererabotka_ufa

— Конечно нам нужна карта свалок, люди могут и хотят очистить близлежащие от себя территории от свалок мусора, т. к. это небезопасное соседство. Нужно звонить и требовать уборку от администрации.

— Мусорная реформа началась почти полгода назад. Что, на ваш взгляд, изменилось?

— Изменился взгляд обычных людей на проблему! Люди хотят изменений, люди начали сортировать отходы, у них появляются вопросы и на эти вопросы придется отвечать администрации города, республики и страны.

Следующая «субботка-переработка» состоится на площади ЛайфСтайлЦентра Башкирия, Менделеева, 205а, с 14 до 20 ч. Он пройдет в рамках Ресайкл фестиваля «Еще раз!».