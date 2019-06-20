На Мусульманском кладбище при уборке нашли захоронения известных исламских деятелей

Общественница Эльза Маулимшина рассказала, как проходила серия субботников на мусульманском кладбище в районе телецентра в Уфе.

- После проведенной акции по уборке на Мусульманском кладбище Уфы, где были высажены цветы на могилах муфтиев России, собран мусор на заброшенных старинных могилах и начали обновлять краску на оградках, появились недовольные, критикующие проведенную акцию, - рассказала Эльза. - В укор ставят и то, что якобы это чуть ли не грех - высадка цветов, что мертвому без разницы, что на его могиле и т.д.

- Моя же цель была - именно привлечь внимание к личностям тех, кто там покоится, чтобы наше общество вспомнило их былые заслуги во благо нашей республики и страны, чтобы мы не забывали историю наших прадедов и отдали элементарную дань уважения к тем, кто там похоронен, - призналась общественница и задалась вопросом: - А многие ли из тех, кто критикует высадку цветов и уборку мусора, знали о личностях тех, на чьих могилах мы убирались?

Например, речь о том, что на этом кладбище похоронен второй муфтий России Габдессалям Габдрахимов был инициатором постройки в Уфе Первой соборной мечети Уфы и резиденции муфтия (ныне - резиденция ЦДУМ России). Имя Габдрахимова неразрывно связано с началом просвещения мусульман нашей республики и России по европейскому образцу. Он стал автором брошюры «Польза человеческого рода» (1834), в которой изложил краткую историю медицины, доказывал ее пользу и необходимость для человечества, утверждал, что «наука врачевания» по степени важности для человека находится на втором месте, уступая только богословию. По инициативе Габдрахимова после эпидемии холеры 1831 г. начинается обучение мусульман-лекарей для башкирско-мещерякского войска на медицинском факультете Казанского университета. В итоге в 1834–1865 гг. Первую Казанскую гимназию закончило 22 мусульманина, а в 1840–1860 гг. в Казанском университете обучался 31 мусульманин.

Среди них был будущий муфтий ОМДС М. Султанов (муфтий в 1885–1915 гг.). Габдрахимов боролся против пьянства среди мусульман, а также таких народных праздников, как сабантуй и джиен. Государство высоко оценило деятельность Габдрахимова. За службу он и его сыновья получили звание тархана, то есть были освобождены от налогов и повинностей. Муфтий Габдрахимов олицетворяет для нас эпоху, когда российская умма сформировалась на огромных пространствах Империи. А теперь его могила предана забвению.

Как говорят общественники, на многих других надгробьях надписи выполнены арабской вязью, их сфотографировали и попытаются расшифровать.