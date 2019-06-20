Лидер «Чистой Уфы» Елена Воробьева: Вначале я была одна, а сейчас нас 20 тысяч

Встретиться с Еленой Воробьевой побудил пост в соцсети Вконтакте. «Экодвижение ищет крышу» — говорилось в нем. Руководитель экодвижения пояснила в комментарии, что движение «Чистая Уфа» развивается почти четыре года и совсем недавно получило статус юрлица. В новом статусе для развития экодвижения необходимо постоянное помещение для самых разных целей.

— Для сбора команды, встреч с волонтерами, планирования, проведения экоуроков, кинолекториев, хранения документации, атрибутики и конечно сортировки крышечек, — можно прочитать в сообщении. Мы пригласили Елену Воробьеву в редакцию, чтобы узнать подробности.

— Мы создали движение в 2016 году, и тогда заложили Солнечную аллею возле театра «Нур», — рассказала Елена Воробьева. — Дети с синдромом Дауна и аутизмом помогали высаживать кедры, а позже и голубые ели. Также завели традицию проводить «Разноцветные субботники». У нас несколько направлений: озеленение, уборки, экопросвещение, раздельный сбор отходов.

Если на первый «разноцветный субботник» пришли сто человек, то теперь это уже 20 тысяч — из Башкирии и трех городов России.

— Почему разноцветные субботники?

— Потому что это праздник, семь цветов радуги. И у нас в Уфе семь районов. Уборки идут в каждом. Организует все команда энтузиастов, человек двадцать, после своей работы.

— А кто в этой команде?

— Разные люди. Есть руководители, есть студенты, есть 10-летняя девочка, юный экоблогер. А на сборы крышечек к нам приходят даже 5-летние дети, экопросвещение у нас начинается с колясочного возраста.

— «Крышечки спешат на помощь» — ваш проект?

— Да. Это тоже шаг к раздельному сбору отходов. Мы собирали бумагу, макулатуру, в пользу больного ребенка, крышечки уже собираем в пользу Республиканского онкодиспансера, для паллиативного отделения. Крышечки — это ценный пластик, который можно продать и купить на эти деньги маневренные каталки. А дети, собирая их, уже по-другому смотрят на вещи и видят не мусор, а сырье.

— А какое именно помещение вам нужно?

— Минимум от 20 «квадратов», но, конечно, этого мало. В идеале нужна маленькая кухня, чтобы волонтеров чаем напоить (они по шесть часов трудятся), нужен маленький склад, комната для «круглых столов», сборов с волонтерами и эколектория. Там можно сделать маленькую лабораторию. Мы хотим, чтобы это был центр «Чистой Уфы». Чтобы там был дизайнерский ландшафт и арт-объекты из вторсырья.

У нас есть на примете однокомнатная квартира, как временное решение. Но необходимо ее содержать, примерно 15 тысяч в месяц будет обходиться. И мы ищем партнеров для этой «крыши».

— Какие-то гранты удалось выиграть на вашу деятельность?

— Да. Сейчас выиграли один грант вместе с благотворительным фондом «Наше будущее» на детские субботники — Серия детских уборок «Чистая Уфа-Д», мы будем проводить их в форме эко-квеста, их будет десять. Это экопросвещение в действии. Одно дело — ты прочитал лекцию, а совсем другое — ты пошел в лес, почистил парк, и при этом идет соревнование команд-«звездочек» (по пять человек). Ориентировочно первый такой экоквест проведем 13 июля — в Булгаково.

Вы знаете, как дети, получившие подобные экоуроки, действуют потом на своих родителей?

— Нет.

— Был такой случай. Девочка после субботника идет с папой, а он из людей выше среднего достатка, упакованный такой, докурил последнюю сигарету и пустую пачку на землю бросил. Тут она хлопает своими глазищами и говорит ему: «Папа, ты зачем бросил?» И вынуждает его поднять. Его жена не поверила своим глазам.