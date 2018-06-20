В Уфе отчитались об успехах в борьбе с безработицей

На очередном оперативном совещании рассказали, что в городе проблема с безработицей стоит не так остро, как в целом по республике.
Сегодня, 20 июня, на очередном оперативном совещании в мэрии Уфы рассказали о состоянии уровня безработицы в башкирской столице. В целом, по словам замдиректора Центра занятости Уфы Филюса Аминева, в городе наблюдается стабильная положительная динамика и даже укрепление позиций в борьбе с безработицей — особенно на фоне остальных городов-миллионников. За последние пять лет, как утверждает Аминев, в таких городах безработица снизилась примерно на 5%. А динамика прироста среднемесячной зарплаты в башкирской столице составила 12,6%. При этом, как заявил Аминев, город стал первым по трудоустройству выпускников, организации летней занятости подростков и помощи людям, которым трудно найти работу. Сообщалось, что после временной занятости выпускников около трети трудоустраивается в фирму, где проходила стажировка.
За первые пять месяцев 2018 года было уволено 2780 человек, из них вновь трудоустроено 40% в связи реорганизацией предприятий.
Ирек Ялалов в завершение доклада Аминева особо подчеркнул важность трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
- У них должна быть работа. Как только мы ослабим административное давление по этому вопросу, все вернется на круги своя и работодатели вновь будут от них отказываться. Вы знаете менталитет. Поэтому - самый жесточайший контроль. Давление, давление и еще раз давление.