В Уфе отчитались об успехах в борьбе с безработицей

Сегодня, 20 июня, на очередном оперативном совещании в мэрии Уфы рассказали о состоянии уровня безработицы в башкирской столице. В целом, по словам замдиректора Центра занятости Уфы Филюса Аминева, в городе наблюдается стабильная положительная динамика и даже укрепление позиций в борьбе с безработицей — особенно на фоне остальных городов-миллионников. За последние пять лет, как утверждает Аминев, в таких городах безработица снизилась примерно на 5%. А динамика прироста среднемесячной зарплаты в башкирской столице составила 12,6%. При этом, как заявил Аминев, город стал первым по трудоустройству выпускников, организации летней занятости подростков и помощи людям, которым трудно найти работу. Сообщалось, что после временной занятости выпускников около трети трудоустраивается в фирму, где проходила стажировка.