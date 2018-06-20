В Башкирии 21 июня пройдут грозы и град

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Синоптики прогнозируют, в том числе, сильные порывы ветра до 15-20 м/с.
21 июня в республике ожидается пасмурная погода с кратковременными и небольшими дождями, сообщили синоптики Башгидрометцентра. По северу Башкирии пройдут грозы и град.
Температура воздуха ночью составит +11+16°C, днем поднимется до +24°C. Ветер будет юго-западным умеренным с порывами до сильного – 15-20 м/с.
На дорогах туман будет лишь ранним утром. Видимость составит 500-1000 метров.
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