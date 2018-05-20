Уфимцы за день собрали более тонны мусора

Более 70% убранного мусора, подлежащего вторичной переработке, вывезено группой компаний «Чистый город», а вывоз смешанного мусора на себя взял МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района г.Уфы.

Напомним, ранее мэр Уфы Ирек Ялалов возмутился большим количеством мусора в местах массового скопления людей.

- Я вечером с семьей пошел прогуляться в парк Якутова и наткнулся на неприятную картину. Почти возле каждой скамейки были горы мусора рядом с урнами, а в других местах, где нет урн, было чисто, - рассказал Ирек Ялалов.

По его мнению, это связано с тем, что маленькие урны, которые смонтированы вместе со скамейками, не справляются с летними нагрузками и быстро переполняются. При этом горожане не могут также освоить и урны с педалями, у которых поднимается крышка.

- Не могут наши сограждане нажимать на педали эти, не умеют или не хотят, в итоге все превращают в помойку, - посетовал Ирек Ялалов. – Хотя вот в Европе давно уже такие урны в ходу, но для нас они пока не подходят, видимо.