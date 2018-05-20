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Уфимцы за день собрали более тонны мусора
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Уфимцы за день собрали более тонны мусора

Сегодня, 11:17Город
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