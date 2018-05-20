Уфимский автосалон не смог взыскать средства с мэрии за убытки от ливня

Уфимский автосалон компании «Арт-моторс СМ» не сумел взыскать 78,5 тысяч рублей с мэрии Уфы в качестве компенсации за убытки, причинённые ливнем 4 сентября 2017 года, сообщает «Коммерсант». Компания обратилась в суд с намерением получить деньги за повреждение автомобиля SsangYong на стоянке.

Суд установил, что ливневая канализация на территории автосалона не находилась на балансе города, а ее владельца так и не удалось найти.

Согласно судебному решению, в этот день ливневка не могла справиться с последствиями стихии, так как в городе выпало 122 миллиметров осадков, что составляет 678% от декадной нормы.