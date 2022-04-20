Мэра Уфы завалили жалобами на школьное питание после его обращения к родителям

В самом посте мэр сообщил, что в Уфе существенно снизилось количество обращений по качеству питания и попросил родителей рассказать о том, какое впечатление производит питание в учреждениях образования у детей и у их родителей.
Пользовательница Elmira Khis заявила, что изменения она видит, но к сожалению, изменения эти негативные.
Лицей 106, раньше сын (начальная школа) аж добавку ходил брать, после каникул же начал жаловаться, что стало невкусно.Elmira Khis
Lilia обратилась к мэру с конкретными предложениями. По ее мнению было бы хорошо, если бы сахар исключили из состава блюд.
Ребёнок жалуется что дают сладкую запеканку со сладким чаем, так же очень сладкие каши.Lilia
Гульназ Гареева разложила свое мнение по пунктам, в первом из них она попросила ввести отдельное меню для аллергиков (без глютена и лактозы), а во втором тоже предложила минимизировать содержание сахара в блюдах и напитках.
В наше время процент детей с данными ограничениями растёт, а полноценно питаться наравне со сверстниками дети не могут.Гульназ Гареева
Она же попросила Ратмира Мавлиева рассмотреть возможность введения в школах и безглютеновой диеты.
В наше время нет проблем с сырьем для безглютеновой диеты. Предусмотрите отдельное меню. Вместо макарон и каш с глютеном, дайте таким детишкам плов или гречневую кашу или пшенную.Гульназ Гареева
Юля посетовала в комментариях на то, что в детских садах отсутствует ужин, а есть только поздний полдник.
Lena Maltseva сообщила, что питание стало хуже, а блюда детям подают холодными.
Пользователь со странным ником «фанклуб мии бойки» согласился с пользовательницей Lena Maltseva, что «в школьной столовой нет почти никакого аппетита».
Блюда холодные, качество продуктов тоже не радует, видно, что покупают у одних из самых дешёвых поставщиков. Иногда подают уху, которая на 95% состоит из воды, а 5% только начинка, имею в виду жалеют продукты.фанклуб мии бойки
Фания предположила. что в лицее № 6 мэра ждали.
А до вашего приезда предупредили наверно поваров чтоб лучшее доставили.Фания
Ильшат Кашапов коротко отчитался по ситуации в школе № 124 — ребёнок сообщает, что еда часто остывшая.
Эльвира пригласила мэра в школу № 119 и сообщила, что «питание оставляет желать лучшего!».
Em Gr высказал свое мнение о качестве еды в школах, предположив, что дети «не едят это».
Качество очень низкое, уровня привокзальной чебуречной. Белка́ очень мало, еда по вкусу съедобная, если совсем голодно.Em Gr
katrin порекомендовала мэру приезжать с проверками без предупреждения. Тогда он и увидит как питаются дети.
Арт Ник задал мэру интересный вопрос, ведь все родители знают, что количество порций комбинат питания поставляет в соответствии с заявленным на учебный день количество детей.
А как вы получили свою порцию еды? Была лишняя или предупредили о приезде?Арт Ник
Альмиева Альмира похвалила питание в лицее № 1 — Питание хорошее, сыну всё нравится, всё качественно, — сообщила она.
Ангелина Федотова посетовала на то, что «и в больницах и роддомах кормят так что едой не назовёшь», и сообщила, что «там бы тоже проверка не помешала».
Gulnara Noyabrsk обошлась всего тремя словами — Еда подаётся холодной! К ней присоединилась и Карина Кузина, она сообщила, что дети жалуются что еда невкусная и холодная. А также сообщила, что дети «чаще отказываются чем съедают»
Пользователь под лаконичным ником К сообщил, что дети в центре образования № 69 (о котором не так давно писал Mkset) жалуются на слипшуюся и холодную еду.
Комментарий пользовательницы Ольга F приведем дословно.
Неужели никому не ясно, что не школы и сады нужно проверять? А непосредственно оператора питания: ЦДДП. Это же организация-монополист. Откуда качество, народ? Если они закупают самые дешевые продукты. Меню однообразно. Диетологи у них отвратительные. Монополии ещё ни к чему хорошему не привели. Хоть испроверяйтесь!Ольга F