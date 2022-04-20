Мэр Уфы пересадил на велосипеды глав районов

Мэр Уфы пересадил на велосипеды глав районов
Мэр Уфы пересадил на велосипеды глав районов
Сегодня, 08:24ГородАзамат НуховФото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
Об очередной поездке по городу на велосипедах сити-менеджер рассказал в соцсетях 20 апреля. Компанию мэру составили главы Октябрьского и Советского районов Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вновь прокатился по городу на велосипеде, но на этот раз в компании глав районов города. Об этом сити-менеджер рассказал в соцсетях.

Сегодня утром Ратмир Мавлиев опубликовал видео своей вело-поездки по Уфе. Компанию мэру составили глава Советского района Рустем Рахматуллин и глава Октябрьского района Сергей Плотников.

Видео:Ратмир Мавлиев/ Telegram

Как рассказал мэр, они проехали по маршруту «Уфимское ожерелье», а также осмотрели, в каком состоянии находятся дворы и территории. В завершение же видео Мавлиев пожелал всем хорошего дня.

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