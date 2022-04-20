Мэр Уфы пересадил на велосипеды глав районов

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вновь прокатился по городу на велосипеде, но на этот раз в компании глав районов города. Об этом сити-менеджер рассказал в соцсетях.
Сегодня утром Ратмир Мавлиев опубликовал видео своей вело-поездки по Уфе. Компанию мэру составили глава Советского района Рустем Рахматуллин и глава Октябрьского района Сергей Плотников.
Как рассказал мэр, они проехали по маршруту «Уфимское ожерелье», а также осмотрели, в каком состоянии находятся дворы и территории. В завершение же видео Мавлиев пожелал всем хорошего дня.