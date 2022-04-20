Депутат Курултая от ЛДПР предложил Хабирову увековечить память Жириновского в Уфе

Объяснил Вячеслав Рябов это не только желанием отдать дань памяти и уважения к бессменному лидеру партии, но и тем, что Владимир Жириновский бывал в Уфе, а кроме прочего являлся и почетным профессором БашГУ, где в 2018 году даже читал лекцию студентам.