В Уфе полиция обещала решить проблему с толпами мигрантов в городском дворе

Открытие отделения миграционной службы на улице Зеленогорской стало одной из резонансных новостей текущей недели. Особенно после того, как местные жители стали публиковать в соцсетях свои комментарии по этому поводу, а также фото и видеофакты, на которых отчетливо видно, как школьница пробирается к школе сквозь огромную толпу мужчин разного возраста.

- Посмотрите видео – вот так соседи моего брата с недавних пор вынуждены ежедневно провожать и встречать своих детей-школьников в школу и из нее. Дети проходят через толпу гастарбайтеров, через которую ходить не по себе даже взрослым (особенно если по одному), - говорится в сообщении журналистки Юлии Останиной в соцсетях.

По ее словам, до этого момента в данном микрорайоне царили тишина и покой. Там живет много молодых семей, много детей. И раньше на единственной детской площадке микрорайона всегда звучали детские голоса и смех. А теперь там на качелях и скамейках сидят взрослые мужчины, которые справляют нужду в кустах вокруг домов, громко разговаривают и беспардонно разглядывают проходящих мимо жителей окрестных домов.

В итоге жильцы окрестных домов перестали выпускать детей на прогулки и сами уж почти не выходят гулять с ними.

В соседнем доме по улице Зеленогорской, 13 открылся еще один похожий миграционный центр. А на днях ночью была предпринята попытка установить незаконно поблизости киоск с шаурмой, но мужчины из числа горожан просто встали стеной и не допустили сделать это. Этот инцидент очень встревожил общественность, так как может стать первым шагом к назревающему межэтническому конфликту.

Медиакорсеть обратилась за комментарием по этому поводу в МВД по РБ. Из ответа следует, что в ведомстве знакомы с проблемой, которую спровоцировала непродуманная дислокация миграционный центров. Специалисты МВД заверили, что ведется поиск оптимального решения вопроса.

- С 1 марта на улице Зеленогорской начал работу один из отделов Управления по вопросам миграции. Конечно, МВД республики обращает внимание на вопросы охраны общественного порядка и реагирует на обращения и жалобы граждан, - говорится в ответе из МВД по РБ. -Необходимо отметить, что на днях МВД в адрес Главы республики внесены ряд предложений о создании Единого миграционного центра республиканского масштаба и подборе соответствующей площадки для его функционирования. Одним из основным критериев - его удаленность от жилых массивов. При этом МВД по РБ учитывает опыт подобной работы в других регионах страны, например, действующего Многофункционального миграционного центра в городе Москве.

Медиакорсеть следит за ситуацией.