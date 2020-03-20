В Уфе из-за коронавируса начали дезинфицировать автобусы: пока лишь государственные

Речь идет пока только о так называемых государственных перевозчиках — трамваях и троллейбусах «МУЭТ» и автобусах «Башавтотранса». Пока не до конца понятно, как именно проходят дезинфекцию в период пандемии коронавируса в мире в автобусах «Газель» и «ПАЗ».

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Дезинфекцией препарата «Хлорамин Б» занимаются уже на протяжении недели с раннего утра каждого дня сами сотрудники ДЕПО — в защитных масках и костюмах. Дезинфекция проходит утром и вечером. По словам специалистов, специальный химический раствор уничтожает не только респираторные, но грибковые и даже кишечные инфекции. Препарат также используется для обработки в социальных учреждениях города — больницах и школах. Все потому, что состав испаряется за 3-4 часа и не имеет особого запаха.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Арутр Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

По словам заместителя главного инженера МУЭТ Уфы Данира Бурханова, водители находятся в изоляции с пассажирами и каждый из них сам дезинфицирует свое рабочее место, как и обычно, состояние водителя проверяют каждое утро медики — их осматривают на все признаки возможного ОРВИ. В случае, если водителю не здоровится, его отправляют на дополнительное медицинское обследование.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Напомним, что на период 09.00 20 марта в стационары республики поступили еще трое пациентов с подозрением на коронавирус. К утру 20 марта подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Башкирии нет. Всего, как сообщает республиканский минздрав, с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 51 человек, в том числе семь детей.

Напомним, число заразившихся вирусом во всем мире, по данным ВОЗ, превысило 200 тыс. человек, из них умерло 9177. В России заражены 199 человек, выписаны по выздоровлению пятеро. Болезнь распространилась на 39 регионов: большинство зараженных проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Как сообщается на сайте ведомства, Роспотребнадзор начал испытания вакцины против коронавируса: специалистам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

Горячая линия для туристов по вопросам приобретения зарубежных туров 8 800 505 94 56.

Телефоны горячей линии минздрава Башкирии: 286-58-27 и 279-91-20.

Карта распространения коронавируса в России - здесь.