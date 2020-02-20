Первый вице-мэр Уфы заявил об острой нехватке дворников и росте активности чиновников

Первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов побывал в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Уфе» и рассказал о том, как мэрия и муниципалитеты столицы мужественно борются с разгулом непогоды.

По его словам, в Уфе сегодня работают около 800 человек дворников притом, что город нуждается, как минимум в 3000 таких специалистов. Однако работать дворником особо никого не заманишь.

Оказалось, что ставка дворника составляет всего 3800 рублей, к ней полагаются доплаты, которые, судя по всему, тоже особо не вдохновляют.

Тем не менее Салават Хусаинов подчеркнул, что даже несмотря на обильные снегопады, основные дорожные магистрали своевременно очищаются от снега при помощи дорожной техники. А вот с тротуарами и остановками, где в основном должны работать дворники, возникла проблема.

Еще хуже ситуация внутри городских дворов, где припаркованные автомобили мешают снегоуборочной технике вовремя чистить территорию от снега. Конечно, в идеале отдельный дворник должен быть в каждом дворе или даже при каждом доме. Сегодня они берут по 2-3 ставки, но человеческие ресурсы не безграничны.