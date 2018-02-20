В Уфе к весне посадят 260 тысяч цветов

Среди них 80 тысяч петуний, 15 тысяч бархатцев, 14 тысяч цинерарий.

Как сообщили в МУП «Горзеленхоз», в этом году цветоводы республики намерены вырастить 261 тысячу штук рассады однолетних растений на клумбах, скверах, улицах столицы. Цветы посадят перед празднования Дня Победы 9 мая.

Первая посадка начинается 6-7 мая на объектах, где традиционно проводят праздничные мероприятия – в Парке Победы, сквере 112 кавалерийской дивизии, парке Ленина.