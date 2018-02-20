Ирек Ялалов рассказал, как решить проблему обманутых дольщиков в Уфе
Сегодня на очередной оперативке в мэрии Уфы глава администрации Ирек Ялалов коснулся проблемы обманутых дольщиков. Он выразил надежду, что новый строительный блок в городской мэрии сможет решить эту проблему.
- Вы знаете, что у нас существенно в кадровом плане весь строительный блок изменился, а можно сказать даже не существенно, а кардинально. Мы надеемся, что новые сотрудники, новые руководители, которые возглавили строительный блок привнесут в работу в этом направлении системность. В конце концов, мы разберёмся со всеми сложными задачами, которые стоят перед нами, начиная от корректировки генерального плана, заканчивая проблемой обманутых дольщиков, -сказал глава администрации.
Он напомнил, что в минувшие выходные в городе прошел митинг, где были представлены проблемные объекты со всей республики.
- В целом задача очень сложная. Я хочу напомнить, что к 2014 году мы практически решили эту задачу. Вот за каких-то там 3,5 года опять возникла сложная ситуация по ряду жилых домов, жилых комплексов. Это еще раз подчеркивает то, что на уровне законодательства Российской Федерации не прикрываются на 100% лазейки для нечистоплотных людей. Это примерно, как финансовой сфере. Если человек создает финансовую пирамиду, люди туда идут, с этим ничего не поделать. Так и с обманутыми дольщиками. Хотя у нас есть прекрасные предприятия, которые работают десятилетиями. Есть предприятия, которые построили миллионы квадратных метров, - сказал он.
В качестве примера Ирек Ялалов привел следующие строительные компании: МУП «ИСК», «ПСК – 6» Андрея Носкова, «Группа компаний КПД», «Первый Трест», «Третий Трест». По словам главы администрации, у этих застройщиков нет ни одного обманутого дольщика. Однако чаще всего «люди клюют на красивую рекламу, и несут деньги туда, где обещают скидку 10-20%».
Глава администрации напомнил, что мэрия раньше пыталась предупредить горожан, размещая на своем официальном сайте информацию о недобросовестных застройщиков, но им запретило это делать УФАС России.
- Мы пытались предупредить людей, даже на нашем сайте. Но тем самым мы нарушили антимонопольное законодательство, нас коллеги из антимонопольной службы поправили - на каком основании вы публикуете список недобросовестных застройщиков. Вы что суд что, который определил? Даже вот эта небольшая лазейка, через которую мы могли предупреждать людей не нести туда деньги, даже ее нам прихлопнули. Задача очень сложная. Только проектное финансирование закроет эти лазейки для таких вот горе-предпринимателей, но это будет через три года. Но за эти три года мы можем столько дольщиков наплодить, - сказал он.