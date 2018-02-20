Ирек Ялалов рассказал, как решить проблему обманутых дольщиков в Уфе

Глава администрации рассчитывает, что новый строительный блок мэрии решит проблемы обманутых дольщиков.

Сегодня на очередной оперативке в мэрии Уфы глава администрации Ирек Ялалов коснулся проблемы обманутых дольщиков. Он выразил надежду, что новый строительный блок в городской мэрии сможет решить эту проблему.

- Вы знаете, что у нас существенно в кадровом плане весь строительный блок изменился, а можно сказать даже не существенно, а кардинально. Мы надеемся, что новые сотрудники, новые руководители, которые возглавили строительный блок привнесут в работу в этом направлении системность. В конце концов, мы разберёмся со всеми сложными задачами, которые стоят перед нами, начиная от корректировки генерального плана, заканчивая проблемой обманутых дольщиков, -сказал глава администрации.

Он напомнил, что в минувшие выходные в городе прошел митинг, где были представлены проблемные объекты со всей республики.

- В целом задача очень сложная. Я хочу напомнить, что к 2014 году мы практически решили эту задачу. Вот за каких-то там 3,5 года опять возникла сложная ситуация по ряду жилых домов, жилых комплексов. Это еще раз подчеркивает то, что на уровне законодательства Российской Федерации не прикрываются на 100% лазейки для нечистоплотных людей. Это примерно, как финансовой сфере. Если человек создает финансовую пирамиду, люди туда идут, с этим ничего не поделать. Так и с обманутыми дольщиками. Хотя у нас есть прекрасные предприятия, которые работают десятилетиями. Есть предприятия, которые построили миллионы квадратных метров, - сказал он.

В качестве примера Ирек Ялалов привел следующие строительные компании: МУП «ИСК», «ПСК – 6» Андрея Носкова, «Группа компаний КПД», «Первый Трест», «Третий Трест». По словам главы администрации, у этих застройщиков нет ни одного обманутого дольщика. Однако чаще всего «люди клюют на красивую рекламу, и несут деньги туда, где обещают скидку 10-20%».

Глава администрации напомнил, что мэрия раньше пыталась предупредить горожан, размещая на своем официальном сайте информацию о недобросовестных застройщиков, но им запретило это делать УФАС России.