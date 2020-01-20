700 метров над Уфой: Как город встретил фестиваль воздухоплавания «Самрау»

Мы уже писали о том, что в Башкирии с 18 по 26 января проходит Второй международный фестиваль воздухоплавания «Самрау». В этом году в фестивале приняли участие воздухоплаватели из Еревана, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Омска, Уфы, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Караганды, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы и Улан-Удэ.

Подготовка к полету. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Организаторы фестиваля — Государственный комитет по туризму РБ, Федерация воздухоплавательного спорта республики.

19 января 14 аэростатов взмыли в небо над Уфой, чем порадовали десятки уфимцев всех возрастов, охотно приветствовавших пилотов и их пассажиров, а уже завтра, 21 января, воздушные шары пролетят в небе над Стерлитамаком, 21–26 января над территорией озера Банное.

Старт фестиваля «Самрау» — пляж «Солнечный» Кировского района Уфы. Атмосфера здесь праздничная, пилоты делятся недавним полетом над заснеженными шиханами и радуются облачной погоде и благоприятному ветру. Он, кстати, в идеале не должен превышать 5 метров в секунду.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

«Самрау» получил свое название в честь вещей птицы главного башкирского эпоса «Урал-батыр», которой подвластны небесный, надземный и подземные миры. Для наших башкирских предков Самрау зачастую символизировало само понятие Неба.

Знакомимся с владельцами красочных воздушных шаров.

Вячеслав Кабашный. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Пилот из Улан-Удэ Вячеслав Кабашный начал заниматься воздухоплаванием восемь лет назад.

«Купил воздушный шар. Начал учиться. Получил свидетельство пилота. Сразу понял, что это мое. Небо — это как любовь с первого взгляда. Либо она есть, либо ее нет. Аэростат — это такое летательное средство, на котором ты можешь тихо, спокойно, непринужденно лицезреть бесконечную красоту. Хотя я летаю и на дельтапланах тоже».

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Вячеслав впервые в Башкирии и признается, что впечатлен красотой и гостеприимством республики:

«Уфа — красивый, живой, гостеприимный город. И „Самрау“ хорош тем, что стал точкой притяжения для воздухоплавателей именно на Урале. Здорово, что фестиваль растет, развивается. Думаю, в следующем году нас ждет еще больше участников».

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Пилот признается, что для него нет понятия идеального полета.

«Главное — это попутный ветер. Я вот обычно летаю при больших ветрах. Мне это знакомо. У нас, аэроплавателей, есть такая поговорка — нет ничего страшнее, чем бесстрашный пилот. Мы никогда не знаем, где приземлимся».

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Для Наиля Шахмиева из Новосибирска полеты в небе не хобби, а профессиональное занятие. Он учился в Качинском высшем военно-авиационном училище, а до этого отслужил в рядах военно-воздушных сил Советской армии. Сегодня выступает в роли эксперта-воздухоплавателя, занимается коммерческими полетами, а также регулярно принимает участие в летных фестивалях.

«Для безопасного полета на воздушном шаре в нем должны находиться не более пяти человек. Вес в целом не должен превышать 700 килограмм».

В Башкирии пилот также впервые с визитом.

«Мне нравится Уфа. Красивый город. И в целом здесь очень комфортно летать, в отличие от, например, Новосибирска, — где снега и в целом осадков, всегда очень много».

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru