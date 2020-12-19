В Уфе презентовали первый проекционный пешеходный чудо-переход

В Уфе презентовали первый проекционный пешеходный чудо-переход

Вчера, 11:49ГородТатьяна МайороваPhoto: ufacity.info
На Южном проезде в Уфе появилась «зебра», которую отлично видно в темноте.

Накануне, 18 апреля, в районе Южного проезда в Уфе появилась первая в городе проекционная «зебра», которая светится в темное время суток. Об этом сообщили в администрации столицы Башкирии.

- Зебра дублирует дорожную разметку. Ее видно на достаточно большом расстоянии. Это наш пилотный проект. Надеюсь, проекционный пешеходный переход хорошо себя зарекомендует, и мы будем внедрять его на аварийных участках города, - отметил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Гафур Клызбаев.

В мэрии надеются, что такие «зебры» помогут сократить количество дорожно-транспортных происшествий на улицах города.

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