В Уфе презентовали первый проекционный пешеходный чудо-переход

- Зебра дублирует дорожную разметку. Ее видно на достаточно большом расстоянии. Это наш пилотный проект. Надеюсь, проекционный пешеходный переход хорошо себя зарекомендует, и мы будем внедрять его на аварийных участках города, - отметил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Гафур Клызбаев.