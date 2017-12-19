Вице-мэр Уфы Хусаинов: в ближайшие дни электротранспорт должен работать
Салават Хусаинов дал поручение подчиненным дать правовую оценку действий энергетиков. По его мнению, в такой ситуации они должны были действовать согласно действующему договору, в котором прописано их право назначать штрафы и взыскивать задолженность в судебном порядке. То, что энергетики поступят так, по его словам, в мэрии не ожидали.
- Правом рубильника пользоваться - это крайняя мера, которая, я считаю, на сегодняшний день не приемлема, - заявил Хусаинов. - Тем более руководство в лице генерального директора самоустранилось от контактов, показывают свою недоговороспособность по урегулированию данной ситуации.
Хусаинов также поручил выплатить энергетикам текущие платежи и извинился перед горожанами, пообещав, что движение электротранспорта будет восстановлено в ближайшие дни.
- К сожалению, нам остается только извиниться перед населением, - завершил он.