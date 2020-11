«Это будет война». В Уфе жители микрорайона «Юрюзань» требуют сквер вместо паркинга

В редакцию Mkset обратились жители уфимского микрорайона «Юрюзань» и попросили рассказать о проблеме, решить которую они пытаются на протяжении как минимум четырех-пяти лет.

По словам местного жителя Ильдара Давлетова, достичь взаимопонимания с чиновниками по вопросу благоустройства микрорайона никак не удается. На прогулку — к кладбищу Вы представляете, как мы живем? Дети поиграть ходят на школьную спортплощадку за несколько кварталов — к школе № 22. Мамы с грудными малышами вынуждены уходить на прогулку к Сергиевскому кладбищу, там поспокойнее, есть зеленые деревья. А у нас тут — почти сплошное асфальтовое и бетонное пространство, высказал возмущение Ильдар Давлетов, живущий в высотке по улице Кавказской. Photo: Ильдар Давлетов Mkset.ru Жильцы близлежащих домов — а их несколько тысяч человек — не раз поднимали вопрос о создании хотя бы небольшой парковой зоны на площадке между домами. До недавнего времени там располагался старый деревянный дом, который почему-то ускользнул от внимания защитников исторической архитектуры. По словам жителей микрорайона «Юрюзань», несмотря на преклонный возраст, дом еще был вполне крепким. Photo: Ильдар Давлетов Mkset.ru Там были вполне прочные бревна из лиственницы и кедра. Но самое главное — красивые резные наличники. Мы знали, что этот дом пойдет под слом, обращались через соцсети к архзащитникам, предлагали им посмотреть этот дом и хотя бы забрать красивые наличники на хранение. Но они так и не отреагировали. Я бы и сам эти наличники убрал и сохранил, но некуда их было убрать. В итоге в августе этот дом снесли. Стало понятно, что за строительство паркинга власти взялись всерьез, рассказывает уфимец. Жители стали собирать подписи под обращениями с протестами против строительства паркинга. Набрали уже более трех сотен подписей. Photo: Ильдар Давлетов Mkset.ru Паркинг — дело хорошее, однако проблема хранения автомобилей для нас гораздо менее актуальна, чем создание уютного пространства для коллективного досуга. По соседству есть места для парковки. Кстати, часть из них, расположенная рядом с домами по улице Кавказской, периодически подтапливается водой, хозяева продают эти места. Почему бы лучше не провести капитальный ремонт там на те же средства? задаются вопросом местные жители. Photo: Ильдар Давлетов Mkset.ru Вдобавок они опасаются, что строительство паркинга на пустыре, где раньше находился старый дом, может спровоцировать оползень. Ведь там и так сооружены подпорки из бетонных плит, чтобы предотвратить данную проблему. «Странный микрорайон» — Мы несколько раз писали коллективные письма, а также обращались к главе Башкирии Радию Хабирову через социальные сети. В ответ мы неизменно получали разъяснения от пресс-секретаря администрации Уфы Марселя Байдавлетова, — говорит Ильдар Давлетов. Photo: Ильдар Давлетов Mkset.ru По его словам, содержание этих ответов обычно было примерно одинаковое. По постановлению администрации Уфы № 1730 от 25.04.2014 г. утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Юрюзань», ограниченного улицами Софьи Перовской, Кавказской, Высотной и Академика Ураксина. На месте снесенного дома № 4а по ул. Некрасова предусмотрена подземная автостоянка (П-18.1). Отметим, что строительный мусор вывезли. Информация о сроках реализации и источниках финансирования отсутствует. Дополним, что необходимость обеспечения микрорайона «Юрюзань» озелененными территориями, спортивными, игровыми площадками, парковочными местами обоснована также данной документацией, говорится в последнем ответе от администрации Уфы. Постановление № 1730, на которое ссылается представитель столичной мэрии, жители микрорайона «Юрюзань» уже изучили вдоль и поперек. И они констатируют: ни в самом постановлении, ни в приложениях к нему нет упоминания игровых или спортивных площадок, как и прочей социальной инфраструктуры. Там обозначено возведение коммунальных объектов, подъездов к красной линии и т. д., но о досуговых объектах речи нет. К слову, о проведении публичных слушаний никто из жильцов домов вспомнить не смог. Photo: ufacity.info Уточним, что данное постановление было подписано прежним главой города Иреком Ялаловым еще 25 апреля 2014 года, ответственным за его выполнение был тогда назначен бывший первый вице-мэр Александр Филиппов. Понятно, что с обоих спросить за результат уже проблематично. У нас вообще странный микрорайон. Кто и как его проектировал, как можно было утвердить проект, состоящий из комплекса многоэтажных домов и не предусмотреть в нем ни школы, ни детского сада, — вообще непонятно. Вот теперь мы просто просим дать нам разрешение превратить пустырь в уютное место для отдыха. Пусть городские власти немного помогут, привезут чернозема, например, с саженцами помогут. А мы уж тут сами посадили бы все и ухаживали. Очень хочется сделать наш микрорайон комфортным для людей, выразил общее мнение жителей микрорайона «Юрюзань» Ильдар Давлетов. Медиакорсеть направила запрос в адрес администрации Кировского района Уфы и в мэрию с просьбой прояснить ситуацию с благоустройством пустыря в микрорайоне «Юрюзань». Согласно открытым источникам, застройщиком микрорайона «Юрюзань» является ГУП «ФЖС РБ», которое, к слову, в прошлом году проверяла Контрольно-счетная палата Башкирии и сообщала о серьезных нарушениях, выявленных в его деятельности. Финансовые и управленческие нарушения в Башкирии потянули на 26,6 млрд руб Мы уже выходили на пикеты. Жители настроены решительно. Мы будем защищать наше право на комфортную жизнь. Если все-таки вздумают строить тут паркинг, то мы готовы пойти на самые решительные действия. Это будет война, сообщили местные жители корреспонденту Mkset.

