«Это будет война». В Уфе жители микрорайона «Юрюзань» требуют сквер вместо паркинга

Там были вполне прочные бревна из лиственницы и кедра. Но самое главное — красивые резные наличники. Мы знали, что этот дом пойдет под слом, обращались через соцсети к архзащитникам, предлагали им посмотреть этот дом и хотя бы забрать красивые наличники на хранение. Но они так и не отреагировали. Я бы и сам эти наличники убрал и сохранил, но некуда их было убрать. В итоге в августе этот дом снесли. Стало понятно, что за строительство паркинга власти взялись всерьез, рассказывает уфимец.