«Это будет война». В Уфе жители микрорайона «Юрюзань» требуют сквер вместо паркинга

По словам местного жителя Ильдара Давлетова, достичь взаимопонимания с чиновниками по вопросу благоустройства микрорайона никак не удается.
На прогулку — к кладбищу
Вы представляете, как мы живем? Дети поиграть ходят на школьную спортплощадку за несколько кварталов — к школе № 22. Мамы с грудными малышами вынуждены уходить на прогулку к Сергиевскому кладбищу, там поспокойнее, есть зеленые деревья. А у нас тут — почти сплошное асфальтовое и бетонное пространство, высказал возмущение Ильдар Давлетов, живущий в высотке по улице Кавказской.
Жильцы близлежащих домов — а их несколько тысяч человек — не раз поднимали вопрос о создании хотя бы небольшой парковой зоны на площадке между домами. До недавнего времени там располагался старый деревянный дом, который почему-то ускользнул от внимания защитников исторической архитектуры. По словам жителей микрорайона «Юрюзань», несмотря на преклонный возраст, дом еще был вполне крепким.
Там были вполне прочные бревна из лиственницы и кедра. Но самое главное — красивые резные наличники. Мы знали, что этот дом пойдет под слом, обращались через соцсети к архзащитникам, предлагали им посмотреть этот дом и хотя бы забрать красивые наличники на хранение. Но они так и не отреагировали. Я бы и сам эти наличники убрал и сохранил, но некуда их было убрать. В итоге в августе этот дом снесли. Стало понятно, что за строительство паркинга власти взялись всерьез, рассказывает уфимец.
Жители стали собирать подписи под обращениями с протестами против строительства паркинга. Набрали уже более трех сотен подписей.
Паркинг — дело хорошее, однако проблема хранения автомобилей для нас гораздо менее актуальна, чем создание уютного пространства для коллективного досуга. По соседству есть места для парковки. Кстати, часть из них, расположенная рядом с домами по улице Кавказской, периодически подтапливается водой, хозяева продают эти места. Почему бы лучше не провести капитальный ремонт там на те же средства? задаются вопросом местные жители.
Вдобавок они опасаются, что строительство паркинга на пустыре, где раньше находился старый дом, может спровоцировать оползень. Ведь там и так сооружены подпорки из бетонных плит, чтобы предотвратить данную проблему.
«Странный микрорайон»
— Мы несколько раз писали коллективные письма, а также обращались к главе Башкирии Радию Хабирову через социальные сети. В ответ мы неизменно получали разъяснения от пресс-секретаря администрации Уфы Марселя Байдавлетова, — говорит Ильдар Давлетов.
По его словам, содержание этих ответов обычно было примерно одинаковое.
По постановлению администрации Уфы № 1730 от 25.04.2014 г. утвержден проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Юрюзань», ограниченного улицами Софьи Перовской, Кавказской, Высотной и Академика Ураксина. На месте снесенного дома № 4а по ул. Некрасова предусмотрена подземная автостоянка (П-18.1). Отметим, что строительный мусор вывезли. Информация о сроках реализации и источниках финансирования отсутствует. Дополним, что необходимость обеспечения микрорайона «Юрюзань» озелененными территориями, спортивными, игровыми площадками, парковочными местами обоснована также данной документацией, говорится в последнем ответе от администрации Уфы.
Постановление № 1730, на которое ссылается представитель столичной мэрии, жители микрорайона «Юрюзань» уже изучили вдоль и поперек. И они констатируют: ни в самом постановлении, ни в приложениях к нему нет упоминания игровых или спортивных площадок, как и прочей социальной инфраструктуры. Там обозначено возведение коммунальных объектов, подъездов к красной линии и т. д., но о досуговых объектах речи нет. К слову, о проведении публичных слушаний никто из жильцов домов вспомнить не смог.
Уточним, что данное постановление было подписано прежним главой города Иреком Ялаловым еще 25 апреля 2014 года, ответственным за его выполнение был тогда назначен бывший первый вице-мэр Александр Филиппов. Понятно, что с обоих спросить за результат уже проблематично.
У нас вообще странный микрорайон. Кто и как его проектировал, как можно было утвердить проект, состоящий из комплекса многоэтажных домов и не предусмотреть в нем ни школы, ни детского сада, — вообще непонятно. Вот теперь мы просто просим дать нам разрешение превратить пустырь в уютное место для отдыха. Пусть городские власти немного помогут, привезут чернозема, например, с саженцами помогут. А мы уж тут сами посадили бы все и ухаживали. Очень хочется сделать наш микрорайон комфортным для людей, выразил общее мнение жителей микрорайона «Юрюзань» Ильдар Давлетов.
Медиакорсеть направила запрос в адрес администрации Кировского района Уфы и в мэрию с просьбой прояснить ситуацию с благоустройством пустыря в микрорайоне «Юрюзань». Согласно открытым источникам, застройщиком микрорайона «Юрюзань» является ГУП «ФЖС РБ», которое, к слову, в прошлом году проверяла Контрольно-счетная палата Башкирии и сообщала о серьезных нарушениях, выявленных в его деятельности.
Мы уже выходили на пикеты. Жители настроены решительно. Мы будем защищать наше право на комфортную жизнь. Если все-таки вздумают строить тут паркинг, то мы готовы пойти на самые решительные действия. Это будет война, сообщили местные жители корреспонденту Mkset.