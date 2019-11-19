Жителям Уфы придется платить за тепло в полтора раза больше
Сегодня, 11:26ГородМарат ГареевФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Связано это не с удорожанием услуг, а с изменением способа оплаты.
Сюжеты: Власть без цензуры
О новой системе оплаты услуг по отоплению наших домов рассказали на оперативном совещании в администрации Уфы, которое прошло сегодня, 19 ноября.
Если раньше плата за тепло распределялась на весь год, на все 12 месяцев, то теперь за тепло в батареях уфимцы будут платить только в течение отопительного сезона, в течение 8 месяцев. По итогу года сумма из-за этого не увеличится.
Соответственно, возрастет ежемесячная сумма оплаты за тепло и за коммунальные услуги в целом в эти периоды. Сумма платы за тепло возрастет на 50%, а значение итоговой строчки в квитанции за коммунальные услуги увеличится в среднем на 20-26%.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей