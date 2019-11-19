На Новый год в Уфе будут установлены три главные городские елки

До самого главного народного и вообще праздника – Нового года – осталось совсем чуть-чуть, по городу уже начали устанавливать елки. Главных городских елок в Уфе будет три: традиционно на Горсовете, на «Конгресс-Холле» и на Советской площади.

Также по всему городу будет построено 18 площадок для отдыха и новогодних развлечений, ледовых городков. Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин дал ответственным работникам поручение особо тщательно подойти к вопросу обеспечения безопасности (травмоопасности) на этих площадках.