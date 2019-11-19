Мэрия Уфы: закупленные большие автобусы вышли на линию
Сегодня, 11:08ГородМарат ГареевФото: mkset.ru
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Об этом заявили на оперативном совещании.
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Сегодня, 19 ноября, на традиционном вторничном оперативном совещании в администрации Уфы заявили, что все закупленные для города большие автобусы вышли на линию.
Напомним, ранее сообщалось о том, что для Уфы было закуплено 44 таких автобусов и еще 49 ожидается до конца текущего года.
Ранее мы подводили некоторые промежуточные итоги транспортной реформы, проводимой в настоящее время в Башкирии и Уфе, в частности. В материале «Как дела в Техасе: Великой транспортной реформе в Уфе исполнился год» приводились мнения горожан, которые на тот момент особых улучшений в лучшую сторону не заметили. В том числе, речь шла как раз об обновлении парка больших автобусов.
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