Мэрия Уфы: закупленные большие автобусы вышли на линию

Сегодня, 19 ноября, на традиционном вторничном оперативном совещании в администрации Уфы заявили, что все закупленные для города большие автобусы вышли на линию.

Напомним , ранее сообщалось о том, что для Уфы было закуплено 44 таких автобусов и еще 49 ожидается до конца текущего года.

Ранее мы подводили некоторые промежуточные итоги транспортной реформы, проводимой в настоящее время в Башкирии и Уфе, в частности. В материале «Как дела в Техасе: Великой транспортной реформе в Уфе исполнился год» приводились мнения горожан, которые на тот момент особых улучшений в лучшую сторону не заметили. В том числе, речь шла как раз об обновлении парка больших автобусов.