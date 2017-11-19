В Башкирии новая неделя начнется с мокрого снега

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На дорогах все также будет слабый гололед.
20 и 21 ноября в Башкирии будет небольшой мокрый снег и гололед, сообщили в Башгидрометцентре.
На отдельных участках дорог будет гололедица. 20 ноября температура воздуха днем составит -3+2°C, ночью -2-7°C. Ветер будет юго-западным умеренным. 21 ноября температура чуть повысится – днем -1+4 °C, ночью 0-5°C. Ветер южный умеренный.
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