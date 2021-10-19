Власти Уфы в третий раз назвали срок открытия улицы Комсомольской после ремонта

Затянувшийся ремонт улицы в очередной раз перенесли, но он все еще соответствует срокам муниципального контракта.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы не обошлось без традиционного обсуждения хода ремонта улицы Комсомольской, который тянется уже несколько лет. Помимо того, что мэр Уфы оказался недоволен тем, что в работе пока еще отсутствует комплексный подход, а если быть конкретнее – свет на участках улицы. Однако есть и новости, оценку которым не дали в мэрии, но вероятнее всего её дадут уфимцы. В третий раз были перенесены сроки сдачи улицы. По словам представителей мэрии срок завершения работ в полном объёме по улицам 8 Марта и Комсомольская в соответствии с муниципальным контрактом заявлен 20 ноября 2021 года. Стоит отметить, что даже в соответствии с проектной документации этот срок будет крайним. Отметим, 24 сентября мэр Уфы Сергей Греков признал, что власти затянули ремонт улицы Комсомольской. Срок открытия улицы Комсомольской после ремонта переносили неоднократно. Первый срок обозначали до 1 сентября 2021 года, затем срок перенесли на 15 сентября, объясняя это тем, что в процессе ремонта были обнаружены ранее неучтенные высоковольтные кабели. 16 сентября мэрия объяснила несостоявшееся открытие улицы тем, что в сентябре в Уфе была дождливая погода, а также «стесненными условиями» работы дорожников. В этот раз стало известно, что улицу откроют 20 ноября.

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