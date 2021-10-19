Власти Башкирии выделят до 203,6 миллиона рублей на ремонт Затонского шоссе

Власти Башкирии выделят до 203,6 миллиона рублей на ремонт Затонского шоссе
Власти Башкирии выделят до 203,6 миллиона рублей на ремонт Затонского шоссе
Вчера, 13:29ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Максимальная сумма была выделена на ремонт 8,5 километров дороги, который необходимо будет завершить в конце октября следующего года.

На сайте Госзакупок появился тендер на ремонт Затонского шоссе. Максимальна сумма контракта может составить 203,6 миллиона рублей. Известно, что заказчиком выступило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы, а заявки на выполнение работ будут приниматься до 26 ноября 2021 года.

Так, участок шоссе общей протяженность в 8,5 километра, а именно от моста через Белую и до путепровода в створе проезда Мебельщиков, необходимо будет отремонтировать до 28 октября 2022 года. Финансирование работ распределено между республиканским и городским бюджетами, в частности, Уфа выделит 6,1 миллиона рублей, а Башкирия — 197,5 миллиона.

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