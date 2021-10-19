Власти Башкирии выделят до 203,6 миллиона рублей на ремонт Затонского шоссе

Максимальная сумма была выделена на ремонт 8,5 километров дороги, который необходимо будет завершить в конце октября следующего года.

На сайте Госзакупок появился тендер на ремонт Затонского шоссе. Максимальна сумма контракта может составить 203,6 миллиона рублей. Известно, что заказчиком выступило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы, а заявки на выполнение работ будут приниматься до 26 ноября 2021 года. Так, участок шоссе общей протяженность в 8,5 километра, а именно от моста через Белую и до путепровода в створе проезда Мебельщиков, необходимо будет отремонтировать до 28 октября 2022 года. Финансирование работ распределено между республиканским и городским бюджетами, в частности, Уфа выделит 6,1 миллиона рублей, а Башкирия — 197,5 миллиона.

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