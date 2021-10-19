В Уфе со следующего месяца повысится стоимость проезда на двух популярных маршрутах

В Уфе со следующего месяца повысится стоимость проезда на двух популярных маршрутах
В Уфе со следующего месяца повысится стоимость проезда на двух популярных маршрутах
Вчера, 15:56ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Цены повысятся как для наличного расчета, так и для оплаты по карте «Алга». В Ассоциации перевозчиков заявили, что это решение закономерно, и согласились с повышением цен на проезд.

В Уфе с 18 октября на двух популярных маршрутах, а именно на № 285 и № 227, стоимость проезда составит 30 рублей. Как отметили в мэрии Уфы, данная цена будет едина как для оплаты за наличный расчет, так и для оплаты по карте «Алга».

— Изменения коснутся маршрутов № 227 «Уфимский ДОК» — «ТСК «Пушкинский»» и № 285 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский»» — «Музей им. М. В. Нестерова». Стоимость проезда за наличный и безналичный расчет составит 30 рублей, в том числе по карте «Алга, — администрация Уфы.

Известно, что цену поднял оператор по перевозке пассажиров в Уфе, а именно директор ООО «ПАН АВТО» Александр Пудовин.

Между тем, в Ассоциации пассажирских перевозчиков Уфы с таким решение согласились и заявили, что оно вполне закономерно, так как цены на все услуги и продукты, в числе которых бензин и техническое обслуживание транспорта, возросли.

Ранее мы сообщали, что в Уфе частного перевозчика лишили права обслуживать маршрут № 256 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Телецентр». Мотивировали решение тем, что компания ООО «Регион-Авто» не выполнила ни одного рейса по данному маршруту в течение трех дней.

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