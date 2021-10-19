Мэр Уфы пожурил подчиненных за непланомерную работу по сдаче улицы Комсомольской

Мэр Уфы пожурил подчиненных за непланомерную работу по сдаче улицы Комсомольской
Мэр Уфы пожурил подчиненных за непланомерную работу по сдаче улицы Комсомольской
Вчера, 09:34ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Сергей Греков заявил, что отсутствие освещения на некоторых участках улицы крайне небезопасно.

Сегодня, 19 октября, на оперативном совещании в мэрии Уфы традиционно обсуждали ход ремонта улицы Комсомольской, который тянется уже не первый год, а сроки сдачи улицы перманентно откладываются.

Мэр города Сергей Греков обратился к подчиненным с претензией по поводу отсутствия освещения по улице Комсомольской, подчеркнув, что световой день значительно сокращается, а это значит, что утром и вечером на улице темно, но в это время дети идут в школу и возвращаются домой, по этой причине мэр заявил, что освещение должно быть. Он подчеркнул, что объекты необходимо сдавать комплексно

Будет правильно, если на следующей неделе на этом участке освещение включите.Сергей Греков

Греков подчеркнул, что нельзя эксплуатировать улицу и пускать по ней движение без освещения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы