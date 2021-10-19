Мэр Уфы пожурил подчиненных за непланомерную работу по сдаче улицы Комсомольской

Мэр города Сергей Греков обратился к подчиненным с претензией по поводу отсутствия освещения по улице Комсомольской, подчеркнув, что световой день значительно сокращается, а это значит, что утром и вечером на улице темно, но в это время дети идут в школу и возвращаются домой, по этой причине мэр заявил, что освещение должно быть. Он подчеркнул, что объекты необходимо сдавать комплексно