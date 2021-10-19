Мэр Уфы пожурил подчиненных за непланомерную работу по сдаче улицы Комсомольской

Сегодня, 19 октября, на оперативном совещании в мэрии Уфы традиционно обсуждали ход ремонта улицы Комсомольской, который тянется уже не первый год, а сроки сдачи улицы перманентно откладываются.
Мэр города Сергей Греков обратился к подчиненным с претензией по поводу отсутствия освещения по улице Комсомольской, подчеркнув, что световой день значительно сокращается, а это значит, что утром и вечером на улице темно, но в это время дети идут в школу и возвращаются домой, по этой причине мэр заявил, что освещение должно быть. Он подчеркнул, что объекты необходимо сдавать комплексно
Будет правильно, если на следующей неделе на этом участке освещение включите.Сергей Греков
Греков подчеркнул, что нельзя эксплуатировать улицу и пускать по ней движение без освещения.